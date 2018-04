Pērn Latvijā reģistrēti 10 210 jauni uzņēmumi, kas ir zemākais rādītājs kopš 2009. gada, liecina "Lursoft" apkopotā informācija.

Lai arī gada laikā reģistrēto jauno uzņēmumu skaits sarucis par 8,89%, nav mazinājusies uzņēmēju vēlme saviem uzņēmumiem dot savdabīgus nosaukumus.

Tuvojoties 1. aprīlim, "Lursoft" apkopojis aizvadītajā gadā reģistrētos uzņēmumus ar interesantākajiem nosaukumiem. Kādu mērķu vadīti komersanti izvēlējušies savu rūpalu nosaukt tieši šādā vārdā, lai paliek katra paša ziņā, taču viens gan ir skaidrs – nosaukums paliks atmiņā un, ja ne aicinās iegādāties konkrētā uzņēmuma pakalpojumus un preces, tad vismaz radīs pārējo sejās smaidu, atzīst "Lursoft".

Ņemot vērā, ka nosaukums ir viens no pirmajiem, ko pamana patērētājs, tā izvēlei jābūt tālredzīgai. Iespējams, tieši tāpēc daļa uzņēmēju izvēlējušies nosaukumus, kas jau vedina domāt par tā darbības jomu. Tāds, piemēram, ir pērn janvārī Jaunpils novadā reģistrētais SIA "Traktordakteris", SIA "Latvijas alus paradīze", kas savu mājvietu radusi Rīgā, SIA "Aizvest paku", SIA "Žogu valstība" vai arī SIA "Labakais Tehnologiju Sakartotajs" Daugavpils novadā.

Tomēr vairumā gadījumu pēc nosaukuma izlasīšanas tā darbības joma tā arī paliek miglā tīta. Šeit var minēt pērn reģistrētos uzņēmumus SIA "Pupsiks", SIA "Jaukie cilvēki", SIA "Ko gribu, to daru", SIA "Turpinājums sekos" vai arī SIA "Čau Tēti"?

Iespējams, šogad atzīmējamās Latvijas simtgades ietekmē, 2017. gadā reģistrēti arī vairāki uzņēmumi, kas tā vien vedina domāt par svētkiem un ballītēm – SIA "Sauļuka ballišu studija", SIA "Latvijai simts" un SIA "Ballējam neguļam".

Kā liecina "Lursoft" apkopotā informācija, pērn dibināti arī vairāki uzņēmumi, kuru nosaukumi liek domāt par našķiem un ēdināšanu. Piemēram, SIA "Kopā garšīgāk", SIA "Jums garšos", SIA "Ābolmaize ģimenei", SIA "Mmm-Saldumiņš", SIA "Ēdienkūre", SIA "Bismarka Brokastis" vai SIA "Restorāns kastē", kas gan, tā arī nesagaidot savas darbības pirmo gadu, jau likvidēts.

Ja runājam par svētkiem, tad pirms tam obligāti jāuzpoš svinību vieta, par ko padomājuši arī jaunie uzņēmēji, 2017.gadā reģistrējot uzņēmumus SIA "Tīri logi", SIA "Pedantiskā Slota" un SIA "Sakopts īpašums".

Balvos reģistrētajai reklāmas aģentūrai SIA "We Are From Latvia" ārvalstu sadarbības partneri un klienti pat nevaicās, no kurienes nāk pakalpojumu sniedzējs, jo atbilde jau būs atrodama tā nosaukumā. Savukārt Krāslavas novadā reģistrētais viesu izmitināšanas nozarē strādājošais SIA "Pazust Latgalē" jau ar nosaukumu vien aicina dažas dienas veltīt Latgales izpētei, uzsver "Lursoft".

Vēl vairāki 2017. gadā reģistrēto uzņēmumu interesantie nosaukumi: SIA "Matu pagrabs", SIA "Jūsu kalpi", SIA "Ko mākslinieki tev nestāsta", SIA "Ministri", SIA "Smaržeklis", SIA "Tukuma Smukausis", IK "Aizvedīs un Atvedīs", SIA "Jaukie cilvēki", SIA "BARDAKS HOLDING", IK "Daiya Vu: nu ir ziepes", SIA "Boldžas kafija", SIA "Čau Tēti", SIA "Jautrās bumbas" un SIA "Koki staigā".