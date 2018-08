Cementa ražotāja SIA "Cemex" zaudējumi pagājušajā gadā samazinājušies par 10,024 miljoniem eiro un bija 4,007 miljoni eiro, ziņo "Lursoft" Klientu portfelis.

Uzņēmuma apgrozījums pieaudzis vēl straujāk – tas pērn bija 78,067 miljoni eiro, kas bija par 20,081 miljonu eiro jeb 34,6% vairāk nekā 2016. gadā.

SIA "Cemex" pagājušajā gadā pārdeva vairāk nekā 970 tūkstošus tonnu cementa, kas bija par aptuveni 29% vairāk nekā 2016. gadā. Uzņēmumam arī izdevies kāpināt eksportu tādos tirgos kā Zviedrija un Somija, kompensējot apjomu kritumu, ko iepriekšējos gados izraisīja Krievijai noteiktās sankcijas, sacīts uzņēmuma gada pārskatā.

"Latvijā pieaugums vērojams visos segmentos, kas saistāms ar būvniecības sektora izaugsmi 2017. gadā pēc divu gadu Eiropas Savienīvas (ES) fondu apguves pārrāvuma," sacīts gada pārskatā.

SIA "Cemex" pērn guva ieņēmumus 44,796 miljonu eiro apmērā no preču eksporta, ieņēmumi no cementa realizācijas veidoja 19,499 miljonus eiro, ieņēmumi no betona realizācijas – 9,268 miljonus eiro. Uzņēmums arī guvis ieņēmumus 3,257 miljonu eiro apmērā no minerālmateriālu realizācijas un 1,248 miljonu eiro apmērā no valčbetona pārdošanas.

Uzņēmums vadības ziņojumā skaidro, ka tā zaudējumus četru miljonu eiro apmērā galvenokārt veido procentu izdevumi un nolietojuma izmaksas attiecībā uz vēsturisko ieguldījumu vairāk kā 300 miljonu eiro vērtībā Brocēnu cementa rūpnīcā.

Pagājušajā gadā SIA "Cemex" veica kapitālieguldījumsu vairāk nekā trīs miljonu eiro apmērā. Cementa ražotājs 2017. gadā nodarbināja vidēji 160 darbiniekus, kas bija par astoņiem darbiniekiem vairāk nekā 2016. gadā.

SIA "Cemex" dibināts 1998. gadā, un tas ir viens no pasaules līderiem celtniecības materiālu ražošanā. Uzņēmuma pamatkapitāls ir 288 000 000 eiro, un tā vienīgais īpašnieks ir Spānijā reģistrētā kompānija "Cemex Espana SA".

2016. gadā SIA "Cemex" apgrozījums bija 57,986 miljoni eiro, un tā zaudējumi veidoja 14,031 miljonus eiro. Tajā gadā uzņēmums nodarbināja 352 darbiniekus.