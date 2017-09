Degvielas tirgotāja SIA "Circle K Latvia" (iepriekš SIA "Statoil Fuel & Retail Latvia") apgrozījums pagājušajā finanšu gadā, kas ilga no 2016. gada 1. maija līdz 2017. gada 30. aprīlim, sasniedza 368 miljonus eiro, kas bija par 2,8% vairāk nekā gadu iepriekš, ziņo "Lursoft" Klientu Portfelis. Savukārt uzņēmuma peļņa pēc nodokļiem palikusi gandrīz nemainīga un bija 21 miljons eiro.

"Circle K Latvia" norāda, ka apgrozījuma pieaugums lielākoties saistīts ar degvielas mazumtirdzniecības pārdošanas apjomu palielināšanos.

Uzņēmuma ieņēmumi no naftas produktu, gāzes un preču mazumtirdzniecības pagājušajā finanšu gadā veidoja lielāko daļu no uzņēmuma apgrozījuma - tie bija 286,7 miljoni eiro, kas bija par 3,4% vairāk salīdzinājumā ar iepriekšējo periodu. Ieņēmumi no naftas produktu vairumtirdzniecības bija 78,7 miljoni eiro, bet pārējie ieņēmumi - 2,7 miljoni eiro.

2016. gadā nodokļos Latvijas valsts budžetā uzņēmums samaksājis 182,5 miljonus eiro un tajā strādāja 763 darbinieki.