Banka " Citadele " izsniegusi 115 000 eiro kredītu 5D kino uzņēmumam "Look at Riga", pavēstīja bankas ārējās komunikācijas vadītāja Baiba Ābelniece.

Viņa informēja, ka "Look at Riga", kas Rīgas ciemiņiem un iedzīvotajiem piedāvā iespēju noskatīties 5D kino, rudenī sāks darbu jaunās telpās, kā arī uzņēmums ir sācis šo pakalpojumu piedāvāt citās Eiropas valstīs - ar bankas "Citadele" kredītu 115 000 eiro apmērā uzņēmums veic remontu jaunajās telpās Melngalvju namā un iegādājies jaunu tehniku, lai šo pakalpojumu varētu eksportēt.

"Finansējums būs labs atspēriena punkts, lai realizētu tālredzīgos uzņēmuma plānus, pilnveidotu 5D kino telpas un nodrošinātu vēl labāku filmu translēšanas kvalitāti ne tikai Latvijā, bet arī ārpus mītnes zemes robežām," sacīja bankas "Citadele" Uzņēmumu apkalpošanas departamenta vadītāja Sanita Bajāre.

Vienlaikus "Look at Riga" producents un režisors Arnis Aspers atzīmēja, ka uzņēmums 2016.gadā īstenoja projektu Portugāles pilsētā Porto, bet šobrīd notiek sarunas par projekta atklāšanu Lisabonā, Madeirā un Azoras salās. Paralēli tiek komunicēts ar Krieviju - Sanktpēterburgu, Maskavu un Kazaņu, kā arī Gruziju." Šo projektu vēlamies attīstīt daudz kur citur pasaulē. Plāni ir lieli, projekts ir sarežģīts un tamdēļ ir nepieciešams finansējums, lai to varētu pilnvērtīgi attīstīt," viņš sacīja.

Aspers arī atzina, ka šis gads "Look at Riga" sācies necerēti labi - pieprasījums pēc pakalpojuma ir kāpis. "Pateicoties mūsu izveidotajai reklāmas koncepcijai - "Smile walking media", jūlija laikā apgrozījums audzis par 120%, 5D kino apmeklējuši aptuveni 2800 skatītāju, savukārt informatīvajā mākslas telpā viesojušies no 8000 līdz 9000 interesentu. Līdz šim brīdim, raugoties no "Look at Riga" pastāvēšanas brīža, seansus ir apmeklējuši aptuveni 120 000 līdz 150 000 skatītāju. Gadā informatīvajā mākslas telpā "Look at Riga" viesojušies 300 000 cilvēku - daļa no tiem apmeklējuši 5D kino, daļa interesējušies par citiem pakalpojumiem. 80% no apmeklētājiem ir ārzemnieki – lielākoties no Krievijas, Skandināvijas un Vācijas," viņš teica.

No 2013.gada "Look at Riga" realizē pilota projektu, darbojoties Okupācijas muzeja telpās. Interesentiem tiek piedāvāta 5D daudzdimensiju filma, atspoguļojot desmit minūšu lidojumu virs Rīgas. Filmas vērošana papildināta ar tādiem klātbūtnes efektiem kā kustību imitācija, paātrinājums, vēja brāzmas un ūdens šaltis.

Kompānija "Look at Riga" reģistrēta 2012.gadā, un tās pamatkapitāls ir 7030 eiro.

Pēc aktīvu apmēra banka "Citadele" 2017.gada marta beigās bija sestā lielākā banka Latvijā, liecina Latvijas Komercbanku asociācijas dati.