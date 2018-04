Lēmumu par Aksenoka iecelšanu amatā CSDD padome pieņēmusi 23. martā, bet amatā viņš oficiāli stājies 13. aprīlī. Valdes locekļa amatam konkursā kopumā pieteicās 12 kandidāti.

No 1992. līdz 2002. gadam Aksenoks vadīja CSDD Rīgas nodaļu, bet tad devās politikā, kļūstot par tieslietu ministru Einara Repšes valdībā. Pēc Repšes valdības demisijas Aksenoks no "Jaunā laika" rindām kandidēja Rīgas domes vēlēšanās un vēlāk kļuva par galvaspilsētas mēru. 2007. gadā viņš no mēra amata atbrīvots. Savukārt 2009. gadā viņš kļuva par Motormuzeja direktoru.

Galvenie Aksenoka darba pienākumi CSDD valdē būs saistīti ar transportlīdzekļu tehnisko apskati un sertifikāciju, juridiskajiem jautājumiem un infrastruktūras pārraudzību.

Darbu CSDD valdē turpina Jānis Golubevs, Jānis Kancēvičs un priekšsēdētājs Andris Lukstiņš, kurš amatā pērn nopelnīja 82 tūkstošus eiro. Savukārt CSDD padomē strādā Kristiāns Godiņš, Andris Ķēniņš un priekšsēdētājs Juris Bērziņš.

CSDD ir valstij piederošs uzņēmums. 2016. gadā tas apgrozīja 43,6 miljonus eiro, nopelnot 2,9 miljonus eiro.