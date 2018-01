Ziemas prieku baudītājiem kā pirmā atvērta Cēsu apkārtnes atpūtas kompleksa "Žagarkalns" slēpošanas trase. No pulksten 11 atvērta trase "Cīruļkalns" ar diviem pacēlājiem. Pēcpusdienā plānots atvērt arī iesācēju kalniņu ar virves pacēlāju. Vienlaikus kalnā turpinās sniega pūšana.

Sestdien, 13.janvārī, no pulksten 12 atvērts ir Reiņa trases iesācēju kalns, kā arī darbosies bērnu skoliņa "Herkuless". Svētdien no pulksten 11 pieejams būs arī Kaķīškalna mazais kalns, bet pirmdien – Siguldas Pilsētas trases mazais kalns, kas turpmāk atvērts būs no pulksten 12 līdz 22.

Tāpat svētdien distanču slēpotājiem tiks atvērts "Fischer" Slēpošanas centra stadiona aplis. Turpmāk tas būs pieejamas no pulksten 10 līdz 20.

Tikmēr Baldones pagastā esošajā ziemas atpūtas kompleksā "Riekstukalns" turpinās trešdien no rīta sāktā sniega ražošana, taču solītās gaisa temperatūras nenokrīt tik zemu, lai būtu apmierinoša ražība, vēsta kompleksa pārstāvji. Viņi cer, ka ziemas priekus varēs sākt baudīt svētdien.

Talsu novada "Dziļlejās" esošās slēpošanas trases "Kamparkalns" īpašnieks Almants Kalniņš piektdien pastāstīja, ka, spriežot pēc laikapstākļiem, kalna darbība varētu tikt sākta nākamajā otrdienā vai trešdienā. Viņš piebilda, ka laicīgu trases darbību "Kamparkalnam" traucē arī tehniskas problēmas, kuras pašlaik tiek risinātas.

Savukārt atpūtas parka "Rāmkalni" tehniskais direktors un valdes loceklis Andis Jansons piektdien sacīja, ka parks joprojām gaisa temperatūras dēļ nav gatavs atvērt slēpošanas trasi. Kaut arī sinoptiķi nedēļas nogalē sola zemas gaisa temperatūras, joprojām nav skaidrs, kādi laikapstākļi būs nākamās nedēļas nogalē. Jansons pieļāva, ka sniegu "Rāmkalnu" slēpošanas trasē varētu sākt pūst šajā nedēļas nogalē.

Ventspils puses slēpošanas kalnā "Lemberga hūte" piektdienas vakarā iedarbināti seši sniega lielgabali, bet slēpošanas trasi atvērt plānots 17. janvārī, pulksten 15.

Kā skaidro trases pārstāvji, slēpošanas kalnā mākslīgā sniega segas sagatavošana var notikt, ja gaisa temperatūra pastāvīgi ir zemāka par –3 grādiem un sniega segas izveidošanai nepieciešamas četras līdz piecas dienas.