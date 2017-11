Pēc skandāla ar obligātā iepirkuma komponentes (OIK) atļaujām no amata atkāpies AS " Sadales tīkls " valdes priekšsēdētājs Andis Pinkulis, liecina paziņojums biržai " Nasdaq Riga ".

AS "Sadales tīkls" akcionāru sapulce trešdien izskatīja Pinkuļa iesniegumu par atkāpšanos no amata un pieņēma lēmumu par viņa atsaukšanu no uzņēmuma valdes priekšsēdētāja pienākumu pildīšanas.

Pinkulis iesniegumā savu lēmumu pamatoja ar atbildības uzņemšanos par trūkumiem uzņēmuma iekšējo normatīvu kontrolē.

Līdz jaunu valdes locekļu atlases procedūras noslēgumam AS "Sadales tīkls" valde strādās trīs locekļu sastāvā, darbu turpinot Baibai Priedītei, Ingai Āboliņai un Raimondam Skrebam.

Valdes priekšsēdētāja pienākumu izpildītāja būs Priedīte, kura AS "Sadales tīkls" valdē strādā kopš 2016.gada.

Uz vakantajām AS "Sadales tīkls" valdes locekļu pozīcijām tiks rīkots atklāts konkurss.

Ziņots, ka otrdien Ekonomikas ministrs Arvils Ašeradens (V) aicināja izvērtēt Pinkuļa atrašanos AS "Sadales tīkls" valdes priekšsēdētāja amatā.

Tāpat otrdien Ašeradens iepazīstināja ar Ekonomikas ministrijas (EM) veikto izvērtējumu saistībā ar elektroenerģijas OIK atļauju skandālu.

Sākotnējais vērtējums liecina, ka "Sadales tīkls" nav atsevišķos gadījumos ievērojis kārtību, kādā koģenerācijas elektrostacijas tiek pieslēgtas elektroenerģijas sadales tīklam.

Pārbaudot dokumentāciju, EM secinājusi, ka nav ievērota virkne prasību, kas jāizpilda, lai pieslēgtu stacijas elektroenerģijas sadales tīklam. Konstatētas nepilnības kārtības piemērošanā, kādā koģenerācijas elektrostacijas tiek nodotas ekspluatācijā, ļāvušas ministriju maldināt par staciju nodošanu ekspluatācijā.

Kā vērš uzmanību ministrijā, iekšējās pārbaudes tiek veiktas arī AS "Sadales tīkls", lai turpmāk novērstu konstatētās problēmas. Līdzšinējo pārbaužu rezultātā darbu uzņēmumā atstājis viens valdes loceklis, darba attiecības izbeigtas ar vienu darbinieku, darba attiecību izbeigšanas process uzsākts ar trīs darbiniekiem, kā arī virknei darbinieku piemēroti disciplinārsodi par pieļautajiem pārkāpumiem staciju komisijas darbā. Pārbaudes uzņēmumā turpinās.

Vēstīts, ka no darba "Sadales tīklā" atstādināti četri darbinieki, kuri nav ievērojuši kompānijas iekšējās procedūras pārbaužu veikšanai. Darbu uzņēmumā atstājis arī kompānijas valdes loceklis Rolands Lūsveris, pilnīgi pārtraucot darba attiecības ar savu līdzšinējo darbavietu.

Jau ziņots, ka Valsts policija pēc Ekonomikas ministrijas (EM) iesnieguma sākusi kriminālprocesu par "Sadales tīkla" un SIA "Rīgas enerģijas" rīcību, iespējams, krāpjoties ar atļaujām elektroenerģijas ražošanai obligātajā iepirkumā. Kriminālprocess sākts par krāpšanas mēģinājumu lielos apmēros. Lieta sākta par faktu, un to izmeklē Organizētās noziedzības apkarošanas pārvalde.

Aizdomās turētā statuss šobrīd nevienai personai nav piemērots.

Atbilstoši izsniegtajai atļaujai "Rīgas enerģijai" līdz šā gada 5.oktobrim bija jāsāk elektroenerģijas ražošana koģenerācijā. Lai pārliecinātos, ka stacija sākusi ražošanu, jābūt sistēmas operatora, "Sadales tīkla", parakstītam aktam par elektrostacijas atzīšanu kā derīgu paralēlam darbam ar sistēmu un atļaujai par elektrostacijas pieslēgšanu sistēmai uz pārbaudes laiku ne mazāku kā 72 stundas. Tomēr "TV3" raidījuma "Nekā Personīga" filmēšanas laikā uzņēmuma "Rīgas enerģija" teritorijā netika konstatēta elektroenerģijas ražošana.

Tāpat vēstīts, ka "Nekā Personīga" atklāja vairākus uzņēmumus, kuri nav laikā pabeiguši projektus, bet licences saglabājuši, "Sadales tīkla" testā padodot jaudu no pārvietojama ģeneratora. Ja šie uzņēmumi sāks darbu un izmantos iespēju elektrību tirgot par paaugstināto cenu, patērētājiem tas izmaksās līdz 100 miljoniem eiro obligātā iepirkuma komponentes (OIK) maksājumos nākamajos desmit gados.