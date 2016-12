Dibinās 'Conexus Baltic Grid', kuram no 'Latvijas Gāzes' nodos uzglabāšanas un pārvades sistēmas aktīvus

Foto: LETA

Rīgā ceturtdien dibinās AS ''Conexus Baltic Grid'', kurai no AS ''Latvijas Gāze'' nodos dabasgāzes uzglabāšanas un pārvades sistēmas aktīvus, liecina ''Latvijas Gāzes'' paziņojums biržai "Nasaq Riga".