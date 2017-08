Tostarp "Dobeles dzirnavnieka" ieņēmumi no miltu un miltu produktu realizācijas 2016.gadā bija 47,973 miljonu eiro apmērā, kas ir par 8,5% mazāk nekā 2015.gadā, ieņēmumi no lopbarības pārdošanas bija 17,752 miljonu eiro apmērā, kas ir samazinājums par 24,1%, ieņēmumi no graudu pārdošanas auguši par 11,4%, sasniedzot 12,977 miljonus eiro, bet ieņēmumi no graudu tīrīšanas, žāvēšanas u.c. pakalpojumiem palielinājušies 2,3 reizes - līdz 1,592 miljoniem eiro.

Kompānijas finanšu pārskata vadības ziņojumā teikts, ka apgrozījums eksportā 2016.gadā veidoja 58% no kopējā "Dobeles dzirnavnieka" apgrozījuma.

Tāpat kompānijas vadība informē, ka 2016.gadā "Dobeles dzirnavnieks" turpināja investēt jaunu ražotņu izveidē un ražošanas tehnoloģiskajos procesos. Šiem mērķiem pagājušajā gadā novirzīti 12,2 miljoni eiro. Tostarp pērn kompānija atklāja graudaugu pārslu ražotni, kā arī turpināja realizēt projektu "Graudu uzglabāšanas torņu sistēmas izveide", kas ļaus graudu uzglabāšanas kapacitāti palielināt par 60 000 tonnu - līdz 160 000 tonnu.

Pērn "Dobeles dzirnavnieka" ražotnēs pārstrādāti kopumā 187 000 tonnu graudu.

2017.gadā, pēc kompānijas vadības vēstītā, "Dobeles dzirnavnieks" plāno investēt attīstībā piecus miljonus eiro, tāpat šogad plānots izveidot graudu pieņemšanas punktu Aucē, nodrošināt kompānijas rentablu darbību un turpināt attīstīt "Dobeles dzirnavnieka" korporatīvo identitāti.

2015.gadā "Dobeles dzirnavnieks" strādāja ar 98,508 miljonu eiro apgrozījumu un 1,14 miljonu eiro peļņu.

"Dobeles dzirnavnieks" ir reģistrēts 1991.gadā, un tā apmaksātais pamatkapitāls ir 3,78 miljoni eiro. Uzņēmuma galvenie darbības virzieni ir galvenie darbības virzieni ir visa veida kviešu miltu, mannas, miltu maisījumu, makaronu, graudaugu pārslu, putraimu un dzīvnieku barības ražošana.