Kosmētikas un sadzīves preču mazumtirdzniecības veikalu tīkla AS " Drogas " apgrozījums pagājušajā gadā sasniedzis 73,952 miljonus eiro, kas bija par 5,1% vairāk nekā 2016. gadā, ziņo "Lursoft" Klientu portfelis.

Savukārt uzņēmuma peļņa pieaugusi straujāk – par 6,7%, salīdzinot ar 2016. gadu, un bija 10,637 miljoni eiro pēc nodokļu nomaksas.

AS "Drogas" apgrozījums pieaudzis, pateicoties aktivitātēm veikalu tīklā, jaunu veikalu atklāšanai un klientu lojalitātes stiprināšanai. 2017. gadā uzņēmums atvēra trīs jaunus veikalus un veica rekonstrukcijas darbus divos esošajos veikalos. Gada nogalē uzņēmums atklāja pirmo jaunā koncepta veikalu "Drogas", kā arī tas turpinājis darbu pie interneta veikala izveides, sacīts uzņēmuma gada pārskatā.

Uzņēmuma ienākumi no kosmētikas un tualetes piederumu mazumtirdzniecības pērn veidoja 74,982 miljonus eiro (pieaugums par 8,3% salīdzinājumā ar 2016. gadu), ienākumi no displeju izvietošanas un logu platības nomas, kā arī no maksas par dalību mārketinga aktivitātēs veidoja 2,645 miljonus eiro (pieaugums par 5,0%), savukārt pircējiem piešķirtās pārdošanas atlaides (par kurām attiecīgi uzņēmuma apgrozījums samazināts) pērn bija 3,675 miljoni eiro (pieaugums 2,7 reizes).

AS "Drogas" Latvijā nodarbināja vidēji 1010 darbiniekus, no kuriem pieci bija valdes locekļi un trīs – padomes locekļi.

2017. gada beigās uzņēmuma veikalu ķēdē Baltijas valstīs kopumā bija 142 veikali, no kuriem 89 veikali atradās Latvijā.

AS "Drogas" grupas, kurā ietilpst mazumtirgotāja meitas uzņēmums Lietuvā UAB "Drogas", konsolidētais apgrozījums 2017. gadā bija 103,071 miljons eiro (pieaugums par 3,8%, salīdzinot ar 2016. gadu), bet grupas peļņa pēc nodokļiem bija 10,710 miljons eiro (pieaugums par 4,9%).

AS "Drogas" reģistrēta 1995. gadā, tās pamatkapitāls ir 1 821 275.40 eiro, un uzņēmums pieder Nīderlandē reģistrētajam "A.S. Watson (Europe) Holdings B.V.".

2016. gadā AS "Drogas" neto apgrozījums bija 70,373 miljoni eiro, bet uzņēmuma peļņa bija 9,974 miljoni eiro. Uzņēmums nodarbināja vidēji 954 darbiniekus.