Graudu uzpircēja un sēklu un minerālmēslu vairumtirgotāja SIA "Elagro Trade" apgrozījums pērn lēšams 145,619 miljonu eiro apmērā, kas ir par 5,3% jeb 7,294 miljoniem eiro vairāk nekā 2016. gadā, liecina "Lursoft" ''Klientu portfeļa'' informācija.

Uzņēmuma peļņa pēc nodokļu nomaksas pērn bija 1,570 miljoni eiro, kas ir par 10,7% jeb 187 tūkstošiem eiro mazāk nekā gadu iepriekš. Peļņas samazinājums galvenokārt saistīts ar konkurences saasināšanos vietējā tirgū, vēsta "Lursoft" "Klientu portfelis" atsaucoties uz uzņēmuma gada pārskatu.

Kā liecina "Elagro Trade" gada pārskats, 2017. gadā uzņēmums pārdevis 603 tūkstošus tonnu graudu un rapsi 112,674 miljonu eiro vērtībā. Latvijā realizēti graudi 52,241 miljona eiro vērtībā, savukārt graudu eksports uz citām Eiropas Savienības (ES) dalībvalstīm tirgotājam ienesis 28,194 miljonus eiro. Turpretim graudu eksportēšana uz valstīm ārpus ES, uzņēmumam ienesusi 32,239 miljonus eiro apmērā.

"Elagro Trade" ieņēmumi no minerālmēslu, pesticīdu un sēklu realizācijas Latvijā pagājušajā gadā lēšami 27,490 miljonu eiro apmērā. Uzņēmums arī guvis 3,419 miljonus eiro lielus ieņēmumus par sniegtiem pakalpojumiem. Savukārt tirgotāja neto ieņēmumi no neizpildītajiem graudu piegādes līgumiem Latvijā lēšami 1,210 miljonu eiro apmērā. No gada pārskata izriet, ka "Elagro Trade" guvis arī citus ieņēmumus 827 tūkstošu eiro apmērā.

Pārskata gadā vairumtirgotājs iepircis 586 tūkstošus tonnu attiecīgā gada graudaugu ražas, un 70% no šī apjoma realizējis līdz decembra beigām.

Pagājušajā gadā "Elagro Trade" ieguldījis 1,9 miljonus eiro esošajos graudu pieņemšanas punktos, lai palielinātu to pieņemšanas jaudu un kultūru daudzveidību. Uzņēmums arī sācis būvēt jaunu graudu pieņemšanas punktu Skultē un tā pirmo kārtu jau nodevis ekspluatācijā. Šogad vairumtirgotājs plāno veikt divus miljonus eiro lielas investīcijas, galvenokārt, attīstot projektu Skultē.

Šogad "Elagro Trade" paredz 10% lielu apgrozījuma kritumu saistībā ar ziemāju sējas platību samazinājumu. Tāpat uzņēmums rēķinās ar pieaugošo "agresīvo konkurenci" gan graudaugu, gan minerālmēslu un augu aizsardzības līdzekļu tirgū, norādīts gada pārskatā.

"Elagro Trade" dibināta 2010. gadā un tās pamatdarbības veids ir minerālmēslu, augu aizsardzības līdzekļu un graudaugu un sēklu vairumtirdzniecība un eksports. Uzņēmuma pamatkapitāls ir 14 200 eiro. Tā lielākais akcionārs ar 25,21% kapitāldaļu ir AS "Agrolats Holding", 25% kapitāldaļu pieder AS "Agrofirma Tērvete", par 22,39% katram pieder Olavam Legzdiņam un Mārtiņam Reinfeldam, savukārt Romāns Barmins ir 5% SIA "Elagro Trade" kapitāldaļu īpašnieks.

Vairumtirgotāja apgrozījums 2016. gadā bija 138,325 miljoni eiro, bet uzņēmuma peļņa pēc nodokļu nomaksas bija 1,758 miljoni eiro.