Informācijas tehnoloģiju jomā strādājošā AS "Elko grupa" pērn apgrozījusi 1,4 miljardus eiro, tādējādi par 9,1% kāpinot 2016. gadā sasniegto apgrozījumu, portālu "Delfi" informē uzņēmumā.

Uzņēmuma bruto peļņa augusi par 42% līdz 69 miljoniem eiro, bet tīrā peļņa par 62% līdz 12 miljoniem eiro.

Ar vislielāko apgrozījumu "Elko grupa" pērn strādāja NVS reģionā, sasniedzot 797 miljonu eiro apgrozījumu. Centrālajā un Austrumeiropā uzņēmums apgrozīja 464 miljonus eiro. Baltijas valstīs apgrozīti 104 miljoni eiro, savukārt Ziemeļeiropā – 43 miljoni eiro.

"Elko grupas" direktors Svens Dinsdorfs vērtē, ka pērnā gada rezultātu nodrošinājis uzlabotais sniegums esošajos tirgos, kā arī ģeogrāfiskā paplašināšanās.

Pērnā gada vasarā "Elko grupa" iegādājās 85% akciju vienā no vadošajiem datortehnikas un elektronikas izplatītājiem Zviedrijā – "Gandalf Distribution AB", kā arī uzsāka tirdzniecību Polijā. 2017. gadā arīdzan sākta sadarbība ar vairāk nekā 30 jauniem ražotājiem.

AS "Elko grupa" ir viens no lielākajiem IT produktu un risinājumu izplatītājiem, pārstāvot 210 ražotājus. Uzņēmums piedāvā pakalpojumus vairāk nekā 7700 mazumtirgotājiem, vietējiem datoru ražotājiem, sistēmu integratoriem un citiem uzņēmumiem 30 valstīs Eiropā un Centrālajā Āzijā.

"Elko grupa" pieder septiņiem uzņēmumiem. Četri no tiem ir no Latvijas – SIA "Whitebarn", kam pieder 10,9% daļu, SIA "Solo investīcijas IT", kam pieder 10,1% daļu, SIA "KRM Serviss", kam pieder 10,7% daļu un SIA "Eurotrail", kam pieder 10,9% daļu. Savukārt 19,7% daļu pieder Lielbritānijā reģistrētai firmai "Ashington Business Inc. Limited", vēl 19,7% daļu pieder citai Lielbritānijas kompānijai "Solsbury Inventions Limited", bet 17,6% pieder Luksemburgā reģistrētajai "Amber Trust II S.C.A".