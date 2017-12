AS " Rīgas siltums " (RS) iecere iegadāties SIA "Rīgas BioEnerģijas" akcijas par sadārdzinātu cenu ir pretrunā gan uzņēmuma, gan sabiedrības interesēm, medijiem izplatītajā paziņojumā norādījusi Ekonomikas ministrija (EM).

EM kā viens no RS akcionāriem saņēmusi RS padomes priekšsēdētāja vietnieka Kaspara Lores, kurš padomē pārstāv valsts intereses, vēstuli. Tajā Lore vērš akcionāra uzmanību uz iespējamā "Rīgas BioEnerģijas" akciju iegādes darījuma neatbilstību RS interesēm. Lēmumu par akciju iegādi plānots pieņemt šā gada 15. decembra RS padomes sēdē.

Lore šo vēstuli nosūtījis visiem RS akcionāriem, tostarp arī Rīgas pilsētas domei, SIA "Enerģijas Risinājums.RIX" un VAS "Latvenergo", vēršot akcionāru uzmanību uz to, ka piedāvātā darījuma summa ir par aptuveni 25 % lielāka nekā summa, par kuru SIA "Enerģijas Risinājums.RIX" šā gada jūnijā pārdeva SIA "Rīgas BioEnerģija" 50 % kapitāla daļas.

Piektdien, 15. decembrī, sasaukta kārtējā RS padomes sēde, kuras viens no darba kārtības jautājumiem paredz izskatīt pirmpirkuma tiesību izmantošanu "Rīgas BioEnerģijas" 50 % kapitāla daļu iegādē. RS valde jau pieņēmusi pozitīvu lēmumu par attiecīgo darījumu, bastoties uz vērtējumu, kurā izmantoti 2016. gada dati ar nelielām korekcijām.

Lore atgādina, ka RS padomes sēdē šā gada 7. jūnijā, kad pirmo reizi tika izskatīta iespēja izmantot pirmpirkuma tiesības uz "Rīgas BioEnerģijas" kapitāla daļām, tika lemts neizmantot pirmpirkuma tiesības, jo nepieciešams samazināt biznesa riskus. Pamatojums lēmumā norādīts, neskatoties uz salīdzinoši labiem ekonomiskajiem novērtējumiem par "Rīgas BioEnerģijas" realizētajiem projektiem.

Turklāt padomes sēdes laikā valdes lēmums par atteikšanos no pirmpirkuma tiesību izmantošanas tika izskatīts steidzamības kārtībā un netika atbalstīts Lores izteiktais priekšlikums atlikt jautājuma izskatīšanu, lai varētu rūpīgāk iepazīties ar iesniegto priekšlikumu un iegūt sertificēta vērtētāja viedokli par attiecīgo kapitāla daļu vērtību.

Vēstulē Lore aicina visus akcionārus pirms lēmuma pieņemšanas izprasīt no RS valdes informāciju un skaidrojumu par situāciju ar pirmpirkuma tiesību izmantošanu, iegādājoties SIA "Rīgas BioEnerģija" 50 % kapitāla daļas.

Kā zināms, 2014. gada 16. decembrī RS kopā ar "Enerģijas Risinājums.RIX" dibināja "Rīgas BioEnerģiju", katrai no dibinātājiem iegūstot 50 % no kapitālsabiedrības pamatkapitāla. Šobrīd "Rīgas BioEnerģijas" dalībnieki ir SIA "Bioenerģijas risinājums" un RS, kam katram pieder 50 % no kapitālsabiedrības pamatkapitāla.

"Rīgas BioEnerģijas" dibināšanas mērķis bija realizēt divu biokurināmo katlumāju būvniecību Rīgā un saražotās siltumenerģijas realizāciju Rīgas pilsētas centralizētajā siltumapgādē, tātad – pārdot RS.

Atbilstoši RS valdes sniegtajai informācijai katlumāja Rīgā, Rencēnu ielā 16, ir uzbūvēta, nodota ekspluatācijā jau sākta siltumenerģijas ražošana un pārdošana, savukārt katlumājas Rīgā, Vietalvas ielā 5, projekts ir tikai sagatavošanas stadijā.