Otrdien, 18. septembrī, oficiāli tiek paziņots par apvienošanos starp “Exigen Services Latvia” mātes uzņēmumu un ārvalstu informācijas tehnoloģiju (IT) konsultāciju kompāniju “Emergn”. Apvienotais uzņēmums kā globālajā tirgū, tā arī Latvijā turpmāk sauksies “Emergn”, vienas kompānijas ietvaros nodrošinot klientiem gan IT risinājumus, gan konsultāciju un mācību programmas.

AS "Exigen Services Latvia" ir viens no pieredzes bagātākajiem IT uzņēmumiem Baltijas valstīs, kas savu darbību uzsāka 1990. gadā, kļūstot par vienu no vadošajiem nozares pārstāvjiem Latvijā, kas sniedz savus pakalpojumus gan valsts, gan privātajam sektoram.

"Emergn" ir starptautiski atpazīstama biznesa un IT konsultāciju kompānija ar augstu kompetenci digitālās transformācijas jautājumos, kuras uzkrātā pieredze ļauj apkalpot un sniegt augstas sarežģītības pakalpojumus globāla mēroga uzņēmumiem. "Emergn" portfelī ir vairāk nekā 150 klientu 15 tautsaimniecības jomās, ietverot tādus pasaulē zināmus zīmolus kā "Walmart", "Cisco", "BBC", "British Telecom", "GlaxoSmithKline" u.c.

"Esmu pārliecināts, ka apvienošanās būs atspēriena punkts vēl straujākai uzņēmuma attīstībai. Svarīgi, ka abiem uzņēmumiem līdz šim bijušas līdzīgas vērtības, kas apvienošanos padara organisku. Tā sniegs ieguvumus dažādām auditorijām gan Latvijas, gan starptautiskā mērogā. Piemēram, darbiniekiem paveras plašākas profesionālās attīstības iespējas, strādājot ne tikai programmatūras izstrādes, bet arī konsultāciju un apmācību jomās. Esošajiem un potenciālajiem klientiem spēsim piedāvāt daudzveidīgāku pakalpojumu portfeli," saka AS "Exigen Services Latvia" valdes priekšsēdētājs Māris Dreimanis.

"Klientu pozitīvais novērtējums par kvalitatīvi sniegtu pakalpojumu ir viens no mūsu lielākajiem iedvesmas avotiem, domājot par turpmāko attīstību. Tā ir viena no kopīgajām vērtībām abu uzņēmumu ikdienas darbā. Šo aspektu, apvienojot abu uzņēmumu talantīgos speciālistus un vērtības, varam pacelt jaunā līmenī un radīt augstākās raudzes risinājumus. Jau tagad varam būt gandarīti par paveikto, jo apvienošanās sniedz iespēju pilnveidot mūsu darbinieku prasmes, lai viņi varētu apkalpot globāla mēroga zīmolus, piedāvājot vēl plašāku pakalpojumu klāstu," uzsver "Emergn" izpilddirektors Aleks Adamopuloss.

Būtiska pievienotā vērtība klientiem un darbiniekiem būs "Emergn" izstrādātā unikālā apmācību programma – VFQ ("Value – Flow – Quality", tulkojumā no angļu valodas "Vērtība – Plūsma - Kvalitāte"), kura nodrošina praksē balstītu kursu saturu, tādējādi sekmējot izmērāmu un uz datiem balstītu uzņēmuma digitālās transformācijas procesu. Nozīmīgs fakts, ka šī programma ir apstiprināta arī Lielbritānijas IT institūtā ("Chartered Insititute of IT", "BCS").

Līdz šī gada beigām pilnībā tiks veiktas uzņēmumu strukturālās pārmaiņas, kā arī izveidots kopīgs pakalpojumu portfelis, tādējādi nodrošinot integrētu piedāvājumu esošajiem un jaunajiem klientiem.