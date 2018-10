Iekārtas jau ir piegādātas un dažas no tām darbu sāks šī gada laikā. "Ir apritējis gandrīz gads, kopš uzsākām darbu pie Izcilības centra izveides. Ar gandarījumu jāatzīst, ka pateicoties intensīvam un pārdomātam komandas darbam, uz šo brīdi jaunā ražošanas ceha būvniecība un iekārtošana norit atbilstoši plānotajam laika grafikam. Tādējādi jau tuvāko mēnešu laikā patērētājus pārsteigsim ar inovatīviem, gardiem un veselīgiem piena produktiem, kas ražoti ar jaunāko iekārtu palīdzību," pastāstīja "Food Union" finanšu direktors Eiropā un AS "Rīgas piena kombināts" valdes priekšsēdētājs Normunds Staņēvičs.

Lai kāpinātu uzņēmuma ražošanas jaudu un paplašinātu biezpienu sieriņu klāstu ar jaunu formātu produktiem, uzņēmums iegādājies trīs iekārtas: jaunu līniju klasisku biezpiena sieriņu ražošanai, līniju biezpiena sieriņu ražošanai ar vakuumpildītājiem un pārkaisītāju un līniju biezpiena sieriņa ražošanai sendivča formā. Papildus iegādāta arī sieriņu iepakošanas palīgierīce, kas jauno produktu atvēršanas procesu padarīs vēl ērtāku un ātrāku. Šo iekārtu vērtība saskaņā ar uzņēmuma pausto ir gandrīz 1,5 miljoni eiro.

Tāpat vairāk nekā 970 tūkstoši eiro ieguldīti jaunas dzeramo jogurtu līnijas iegādē. Uz tās ražotie produkti tiks pildīti jauna tipa iepakojumos, kas būs ne tikai patērētājiem parocīgāki, bet arī pilnībā pārstrādājami, tādēļ videi draudzīgāki, skaidroja uzņēmumā. Pašreiz notiek iekārtas veiktspējas testi, kuriem noslēdzoties, jaunu jogurtu ražošanu uz tās plānots sākt novembrī, par ko detalizētāka informācija sekos atsevišķi.

Visas iekārtas izgatavotas pēc īpašā "Food Union" pasūtījuma Eiropas Savienības valstīs.

Iepriekš jau ziņots, ka darbs pie svaigo piena produktu Izcilības centra izveides noritēs līdz 2020. gadam investējot tajā vairāk nekā 11,1 miljonu eiro. Rezultātā visa ražošana Rīgā koncentrēsies jaunā un ar modernām iekārtām aprīkotā ražošanas cehā, tādējādi stiprinot ''Food Union'' līderpozīcijas inovatīvu produktu izstrādē un ļaujot paplašināt piedāvāto produktu klāstu.

'Food Union'' grupa apvieno trīs lielākos piena pārstrādes un saldējuma ražošanas uzņēmumus Latvijā – "Rīgas piena kombināts", "Valmieras piens" un "Rīgas piensaimnieks", lielāko saldējuma ražotāju Igaunijā "Premia", lielāko saldējuma ražotāju Dānijā "Premier Is" un saldējuma izplatītāju "Hjem Is", saldējuma ražotāju Norvēģijā "Isbjørn Is", saldējuma ražotāju Rumānijā "Alpin57Lux" un saldējuma ražotāju Baltkrievijā "Ingman Ice Cream".