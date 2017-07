"Food Union" apvieno trīs pārstrādes uzņēmumus: AS ''Rīgas piena kombināts'', AS ''Valmieras piens'' un SIA ''Rīgas piensaimnieks''. Konsolidētais ''Rīgas piena kombināta'' un tā meitas sabiedrības ''Valmieras piens'' pagājušā gada finanšu pārskats liecina, ka abu uzņēmumu kopējais apgrozījums bijis 83,8 miljonu eiro, savukārt ''Rīgas piensaimnieka'' – 32,6 miljonu eiro.

Kā informē Mežgaile, pērn visiem ''Food Union'' grupas uzņēmumiem izdevies palielināt apgrozījumu vietējā tirgū. ''Rīgas piena kombinātam'' un ''Valmieras pienam'' izdevies pārdošanu Latvijā kāpināt par 10 %, salīdzinot ar gadu iepriekš, savukārt ''Rīgas piensaimniekam'' par 7,5 %.

''Rīgas piena kombināta'' un ''Valmieras piena'' pagājušā gada bruto peļņa bija 16,7 miljoni eiro, kas ir par 3 % vairāk, salīdzinot ar gadu iepriekš, savukārt ''Rīgas piensaimnieka'' bruto peļņa šajā pašā periodā bija 11,3 miljoni eiro, kas arī ir par 3% vairāk nekā 2015. gadā.

"Pērn Food Union turpināja koncentrēties uz jaunu, Latvijā unikālu augstas pievienotās vērtības produktu izstrādi, kā arī veikt virkni būtisku pasākumu, kas skar gan esošo uzņēmuma ražošanas procesu, gan esošo produktu sastāva uzlabojumus, lai piedāvātu pircējiem arvien veselīgākus piena produktus. Piena produktu izstrādē dominēja produkti ar pievienotām dabiskām olbaltumvielām un samazinātu pievienotā cukura daudzumu, savukārt saldējuma produktu izstrādē – pasaulē aktuālas un Latvijā maz pazīstamas garšu nianses. Jauno produktu ieviešana un nemainīgas produktu kvalitātes nodrošināšana arī galvenokārt veicinājusi pārdošanas pieaugumu vietējā tirgū," vērtēja ''Rīgas piena kombināta'' valdes priekšsēdētājs un ''Food Union'' finanšu direktors Eiropā Normunds Staņēvičs.

2016. gada laikā ''Rīgas piena kombināts'' un ''Valmieras piens'' eksportējis produktus 10 miljonu eiro vērtībā, savukārt ''Rīgas piensaimnieks'' – 7,6 miljonu eiro vērtībā.

Pēc vairāku gadu iestrādēm un investīcijām Ķīnas tirgus izpētē, pērn ''Food Union'' sāka piena produktu eksportu uz Ķīnu un Ukrainu, kas gada laikā kļuvusi par ''Food Union'' grupas Latvijā ceturto lielāko eksporta tirgu. Uzņēmums saskata būtiskas turpmākas izaugsmes iespējas šajā tirgū.

Pateicoties veiksmīgai sadarbībai ar ''Food Union'' grupas uzņēmumiem reģionā, 2016. gadā izdevies būtiski palielināt eksporta apjomus uz Lietuvu un Igauniju. Pērn Igaunijā par pirktāko biezpiena sieriņu kļuvis Latvijā ražotais ''Kārums'' klasiskais biezpiena sieriņš. Pērn ''Food Union'' arī dubultojis eksporta apjomus uz Baltkrieviju un būtiski palielinājis eksportu uz Dāniju.

2016. gadā galvenie eksporta tirgi bija Lietuva, Azerbaidžāna, Krievija, Ukraina, Igaunija, Polija, Izraēla, Lielbritānija, Īrija un ASV.

"2016. gads bija piena nozarei bija izaicinošs, to raksturoja krasas piena iepirkuma cenas izmaiņas no rekordzemas gada sākumā līdz rekordaugstai gadam noslēdzoties, kad nozare uzsāka atveseļošanās procesu pēc ieilgušās krīzes. Mēs ar pārliecību skatāmies nākotnē, plānojot investīcijas, kuru galvenais mērķis ir efektivitātes uzlabošana esošajā produkcijas klāstā, kā arī piedāvājuma paplašināšana jaunās produktu kategorijās vietējam un eksporta tirgiem," norādījis ''Rīgas piensaimnieka'' valdes loceklis un ''Food Union'' grupas finanšu direktors Baltijā un NVS valstīs Artūrs Čirjevskis.

Pērn ''Rīgas piena kombinātā'' un ''Valmieras pienā'' strādāja vidēji 764 darbinieki, savukārt ''Rīgas piensaimniekā'' – 212. Pagājušajā gadā ražošanas tehnoloģiju modernizācijā investēti teju 3 miljoni eiro.

''Food Union'' grupā Eiropā ietilpst arī lielākais saldējuma ražotājs Igaunijā – "Premia" –, lielākais saldējuma ražotāju Dānijā – "Premier Is" –, saldējuma ražotājs Norvēģijā – "Isbjørn Is" –, saldējuma ražotājs Rumānijā – "Alpin57Lux" – un saldējuma ražotājs Baltkrievijā – "Ingman Ice Cream". ''Food Union'' grupā Eiropā kopumā nodarbināti vairāk nekā 2500 cilvēku, no kuriem vairāk nekā 1200 darbinieku strādā uzņēmumos Baltijā.