Piena produktu patēriņš Latvijā turpina samazināties, intervijā sacīja piena pārstrādes uzņēmuma "Food Union" viceprezidents stratēģijas un biznesa attīstības jautājumos Normunds Staņēvičs.

"Patēriņš samazinās - iepriekš viens Latvijas iedzīvotājs gadā patērēja vidēji 200 kilogramus piena produktu, tagad jau 180 kilogramus. Taču labā ziņa - patērētājs ir atvērtāks jauniem produktiem un inovācijām nekā agrāk. Proti, patēriņa grozu vairs neveido tikai piens, krējums un sviests. Latvijas iedzīvotāji pievērš arvien lielāku uzmanību produktu kvalitātei, kas ir ļoti labi," sacīja Staņēvičs.

Vienlaikus viņš atzina, ka piena produktu patēriņa samazināšanās neļauj attīstīties ar tādu ātrumu, ar kādu gribētos.

Viņš sacīja, ka zemā piena produktu patēriņa iemesli būtu interesants temats pētījumam. "Ciešā sadarbībā ar akadēmisko vidi nepieciešams mērķtiecīgs darbs, lai gatavotu profesionāļus gan tieši pārstrādei, gan kopējai nozares ekosistēmai. Jo vairāk zinošu cilvēku iesaistās ekosistēmā, jo vairāk aug nozares prestižs," sacīja Staņēvičs, piebilstot, ka būtu interesanti pētīt, vai patērētājs ir gatavs maksāt par ilgstpējīgiem piena produktiem.

"Food Union" grupā ietilpst AS "Rīgas piena kombināts", AS "Valmieras piens", AS "Rīgas piensaimnieks, kā arī saldējuma ražotāji "Premia" Igaunijā, "Premier Is" Dānijā, "Isbjųrn Is" Norvēģijā, "Alpin57Lux" Rumānijā un saldējuma ražotājs Baltkrievijā "Ingman Ice Cream".

"Food Union" grupas kopējais apgrozījums 2016. gadā sasniedza 247 miljonus eiro. Grupā kopumā ir nodarbināti vairāk nekā 2500 darbinieku, no kuriem vairāk nekā 1200 darbinieku strādā uzņēmumos Baltijā.