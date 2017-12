Viņš atgādināja, ka izcilības centra izveide paredz jauna ražošanas ceha būvniecību divu miljonu eiro apmērā, jaunu ražošanas iekārtu iegādi 2,85 miljonu eiro apmērā ar mērķi izstrādāt jaunus un inovatīvus produktus, un paplašināt produktu piedāvājumu, kā arī visas ražošanas koncentrāciju vienuviet Rīgā - "Rīgas piena kombināta" teritorijā. "Rīgas piensaimnieks" ražošanas pārvietošanā uz AS "Rīgas piena kombināts" teritoriju un AS "Rīgas piena kombināts" esošās infrastruktūras modernizācijā tiks investēti 6,25 miljoni eiro.

""Food Union" orientācija uz produktu inovācijām un mūsdienīgām ražošanas tehnoloģijām ir bijusi kopš tā dibināšanas 2011.gadā, kad uzņēmums gada laikā investēja vairāk nekā 30 miljonus eiro jaunu ražošanas iekārtu iegādē. Tagad, sešus gadus vēlāk, uzņēmums ir nobriedis nākamajam lielajam solim investīciju plānā, kas paredz ražošanas Rīgā centralizāciju un Izcilības centra izveidi, lai turpinātu būt produktu inovāciju līderi svaigo piena produktu kategorijās, tādejādi kopējām investīcijām Latvijas pārtikas nozares attīstībā un izaugsmē desmit gadu laikā līdz 2020. gadam pārsniedzot 50 miljonus eiro," teica Staņēvičs.

Viņš piebilda, ka tāpat "Food Union" turpinās darbu pie jaunu produktu izstrādes un ieviešanas, ražošanas procesu efektivizācijas un sadarbības veicināšanas ar citiem "Food Union" grupas uzņēmumiem Eiropā. Nākamais gads, kad valsts atzīmēs savu simtgadi, zīmīgs arī ar to, ka "Rīgas piena kombināts" svinēs 90 gadu jubileju.

Jau ziņots, ka "Food Union" plāno investēt 11,1 miljonu eiro, lai izveidotu svaigo piena produktu izcilības centru, tuvāko divu gadu laikā "Rīgas piensaimnieks" ražošanu pārceļot uz "Rīgas piena kombināts" teritoriju, iegādājoties jaunas iekārtas un modernizējot esošo infrastruktūru.

"Food Union" grupā ietilpst AS "Rīgas piena kombināts", AS "Valmieras piens", AS "Rīgas piensaimnieks", kā arī saldējuma ražotājs "Premia" Igaunijā, uzņēmumi "Premier Is" un "Hjem Is" Dānijā, "Isbjųrn Is" Norvēģijā, "Alpin57Lux" Rumānijā un saldējuma ražotājs Baltkrievijā "Ingman Ice Cream".

"Food Union" grupa eksportē produkciju uz vairāk nekā 25 valstīm visā pasaulē, taču uzņēmuma galvenie tirgi ir Latvija, Lietuva, Igaunija, Dānija, Norvēģija, Polija, Nīderlande, Apvienotā Karaliste, Azerbaidžāna, Krievija un Ķīna. "Food Union" grupā Eiropā kopumā strādā vairāk nekā 2500 darbinieku, no kuriem vairāk nekā 1200 darbinieku strādā uzņēmumos Baltijā.