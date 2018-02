Gaļas pārstrādes uzņēmums "Forevers" saskaņā ar neauditētajiem datiem 2017. gadu noslēdzis ar 34,95 miljonus eiro lielu apgrozījumu, kas ir par 10% vairāk nekā pirms gada, portālu "Delfi" informēja uzņēmumā.

Uzņēmumam izdevies sasniegt plānoto kāpumu un turpināt izaugsmi. "Lai arī pārtikas ražošanas industrija visbeidzot atkopjas, manas prognozes par šo gadu ir ļoti piesardzīgas. Tirgus situācija ir ārkārtīgi mainīga, tāpēc svarīgākais ir spēt pieņemt operatīvus un elastīgus lēmumus. Vienlaikus, protams, ir gandarījums, ka ar katru gadu stabilākas tirgus pozīcijas iekaro mūsu veikalu tīkls visā Latvijā, kas apliecina pieprasījumu pēc specializētajiem veikaliem. Aug arī viena pirkuma vidējā summa,'' pauda uzņēmuma valdes loceklis Andrejs Ždans.

Pērn viens no lielākajiem izaicinājumiem gaļas nozarē bijušas izejvielu cenu svārstības, skaidroja uzņēmumā. Gada pirmajā pusē izejvielu cenas pakāpeniski sadārdzinājušās kopumā par vairāk nekā 19%, salīdzinot ar gada sākumu, savu augstāko punktu sasniedzot vasaras beigās. Gada griezumā izejvielu cenu kāpums, salīdzinot ar 2016. gadu, sasniedzis 35%. Šīs cenu svārstības atstājušas ietekmi arī uz uzņēmuma apgrozījuma rezultātiem, jo līdz ar izejvielu sadārdzināšanos, "Forevers" bija spiests pārskatīt arī gala produkcijas cenu.

Vērtējot tirgu, Ždans skaidroja, ka konkurenci ir saasinājusi arī Latvijas demogrāfiskā situācija un iedzīvotāju skaita samazināšanās, kas palielina cīņu par katru pircēju. Tāpat jūtama arī Āfrikas cūku mēra ietekme, samazinot jau tā nepietiekamo vietējās cūkgaļas piedāvājuma apjomu. "Forvers" norāda, ka Latvijas cūkaudzētāji spējot nodrošināt tikai 57% izejvielu, no kurām 19% eksportē, tādēļ Latvijā paliekot vien 38% no nepieciešamā tirgus apjoma. Lai kompensētu vietējās cūkgaļas deficītu, uzņēmēji izejvielas iepērkot no ārvalstu piegādātājiem. "Forevers" gan uzsver, ka tas nenozīmējot sliktāku kvalitāti.

Ždans arī uzsvēra, ka gaļas ražotāju skaits Latvijas tirgū ir disproporcionāls iedzīvotāju pirktspējas pieaugumam. Tāpat viņš norādīja, ka Latvijas pircēju prasības pret gaļas izstrādājumiem ir augstas un prasa nemitīgu darbu pie produktu klāsta pilnveidošanas.

"Forevers" gaļas produktu ražotājs Latvijas tirgū strādā jau 21 gadu. Uzņēmuma ražotnē katru dienu saražo un iepako vairāk nekā 50 tonnas gaļas produktu. "Forevers" tirdzniecības tīklā šobrīd ir 84 veikali visā Latvijā, kura darbības uzturēšanā būtisks ķēdes posms ir uzņēmuma izveidotā loģistikas sistēma.