Savukārt uzņēmuma pārskata gada peļņa samazinājās par 2,6%, un 2017. gadā bija 964 tūkstoši eiro.

Pagājušajā gadā kino apmeklētāju skaits sasniedzis 1,044 miljonus, sacīts SIA "Forum Cinemas" gada pārskatā. Tas liecina, ka uzņēmuma ieņēmumi no filmu izrādīšanas pērn bija 5,185 miljoni eiro (pieaugums par 4%, salīdzinot ar 2016. gadu), ieņēmumi no kafejnīcu darbības bija 2,841 miljons eiro (pieaugums par 4,1%), ieņēmumi no filmu izplatīšanas – 656 tūkstoši eiro (pieaugums par 20,8%), ieņēmumi no reklāmas – 236 tūkstoši eiro (pieaugums par 1,7%), savukārt pārējie ieņēmumi bija 479 tūkstoši eiro (samazinājums par 5,9%, salīdzinot ar 2016. gadu).

Uzņēmums 2017. gadā nodarbināja vidēji 93 darbiniekus, kas bija par sešiem vairāk nekā iepriekšējā pārskata gadā.

Pērn pieauguši arī SIA "Forum Cinemas" kopējie maksājumi valsts kopbudžetā – tie 2017. gadā bija 1,572 miljoni eiro, kas bija par 13,7% vairāk nekā 2016. gadā

Šogad SIA "Forum Cinemas" plāno apkalpot 1,080 miljonus apmeklētāju un sasniegt apgrozījumu 9,3 miljonu eiro apmērā.

SIA "Forum Cinemas" reģistrēta 1993. gadā, tās pamatkpitāls ir 9177 eiro un tā pilnībā pieder Somijas "Finnkino Oy". SIA "Forum Cinemas" strādā Rīgas 14 auditoriju kinoteātrī "Kino Citadele".

2016. gadā SIA "Forum Cinemas" apgrozījums bija 8,996 miljoni eiro, un uzņēmuma tīrā peļņa bija 990 tūkstoši eiro. Tajā gadā uzņēmums vidēji nodarbināja 87 personas, un tā kopējie maksājumi valsts kopbudžetā bija 1,383 miljoni eiro.