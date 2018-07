Daudzfunkcionālais tirdzniecības centrs “Akropole”, kurā aktīvi turpina ritēt būvniecības darbi, līdztekus virknei modes un dzīvesstila veikalu un iespaidīgai izklaides zonai piedāvās arī plašu un daudzveidīgu ēdinātāju klāstu, iepriecinot apmeklētājus arī ar jaunām un Latvijā līdz šim nebijušām kafejnīcām un restorāniem. Kopumā “Akropolē” būs teju 20 kafejnīcu un restorānu.

"Plašs ēdinātāju klāsts un daudzveidīgs ēdienu piedāvājums, sākot no franču, itāļu un beidzot ar dažnedažādiem austrumu ēdieniem, iepriecinās ikvienu", stāsta "Akropole Rīga" vadītājs un "Akropolis Group" valdes loceklis Kaspars Beitiņš. "Mūsu mērķis ir apmeklētājiem radīt ne tikai vēl nebijušu iepirkšanās pieredzi, bet arī līdz šim nepieredzētas atpūtas un izklaides iespējas. Līdz ar to ēdinātāju izvēlei tika pievērsta īpaša uzmanība, lai katrs apmeklētājs varētu atrast tieši to, ko vēlas. "Akropolē" varēs baudīt gardus ēdienus ne tikai jau zināmos, bet arī Latvijā pilnīgi jaunos restorānos un kafejnīcās."

"Akropolē" atvērsies Latvijā pirmie restorānu ķēdes "Grill London" un "Paslēptās receptes" restorāni. "Esam gandarīti par iespēju atvērt jaunus restorānus tirdzniecības un izklaides centrā "Akropole". "Grill London" steiki tiek gatavoti īpašos keramiskajos grilos uz ekoloģiskām oglēm, un mūsu klienti jau ir atzinīgi novērtējuši pievilcīgo cenas un kvalitātes attiecību, izbaudot unikālo ēdienkartes koncepciju, kas piedāvā izvēlēties ēdienu atbilstoši savai gaumei. Savukārt restorānā "Paslēptās receptes" katru rītu tiks pagatavoti septiņi veidi svaigas pastas, un visi ēdieni tiks gatavoti mūsdienīgos indukcijas "wok" traukos – īsu laiku un augstā temperatūrā, lai gaļa un jūras veltes nebūtu taukainas, bet dārzeņi saglabātu savu kraukšķīgo tekstūru", stāsta abu restorānu mārketinga vadītājs Andrius Bakanas.

Izklaides zonas "O'Learys" apmeklētāji maltīti varēs ieturēt īpašā restorānā, kura interjers papildināts ar amerikāņu sporta leģendu piemiņas lietām. Te ēdienkartē būs pārstāvēti klasiskie Ziemeļamerikas ēdieni, piemēram, vistu spārniņi Bufalo gaumē, "tex mex" virtuve un citu valstu gardumi. Savukārt jaunā franču maiznīca un konditoreja "Thierry" ik dienu kārdinās ar svaigi ceptas maizes smaržu. Tur varēs nobaudīt ne vien kruasānus un citus tradicionālās franču konditorejas gardumus, bet arī dažādas zupas, salātus un sviestmaizes.

Autentisku itāļu virtuvi pārstāvēs restorāns "Mamma Pasta", daudzveidīgu suši un karsto ēdienu klāstu piedāvās "Sushi Express", kā arī austrumu ēdienu restorāns "Gan bei city", savukārt kraukšķīgas un kārdinošas picas taps "Can Can Pica" un "Čili pica" krāsnīs. Maltītes varēs baudīt arī citos Latvijā jau iecienītos restorānos un kafejnīcās kā "Vairāk saules" un "Lage", savukārt par možu garu un gardu kafiju parūpēsies kafejnīcu tīklu "Caffein", "Costa Coffee" un "Double Coffee" baristas.

Jau ziņots, ka daudzfunkcionālajā tirdzniecības centrā "Akropole" divos stāvos būs pārstāvēti ne vien labi zināmi un pircēju iecienīti modes un dzīvesstila zīmoli, kas pārsteigs ar jauniem koncepta veikaliem un visplašāko izvēli, bet arī Latvijā līdz šim nebijušu zīmolu veikali, vērienīga vissezonas slidotava, kinoteātris ar deviņām skatītāju zālēm (tostarp Latvijā pirmo "IMAX" kino zāli), mūsdienīga fitnesa zāle, kā arī iekštelpu un ārtelpu bērnu spēļlaukumi. "O'Learys" izklaides zonā būs pieejams boulings, biljards, sporta spēļu simulatori, elektriskie gokarti un citas aizraujošas atpūtas un izklaides iespējas visai ģimenei. Savukārt īpaši izveidotajā "vecpilsētas" zonā "Akropoles" apmeklētāji varēs sajust teritorijas vēsturisko auru, jo interjerā izmantoti elementi no bijušās Kuzņecova porcelāna un fajansa fabrikas. "Akropole" ir pirmais tirdzniecības centrs Latvijā, kas ieguvis prestižo "BREEAM" sertifikātu un celts saskaņā ar pasaules vadošo ilgtspējības vērtēšanas sistēmu.