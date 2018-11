Foto: Ģimenes uzņēmums atradis nišas biznesu pasaulē, klājot sintētiskos sporta segumus

"European Sport Installations" ir ģimenes uzņēmums, kas savu mājvietu atradis Talsu novada Balgales pagastā, tomēr tā eksporta tirgu skaits pārsniedzis vairāk nekā 50 valstis. Uzņēmums strādā specifiskā un šaurā nišā – sintētisko sporta segumu tirdzniecība un ieklāšana.

Uzņēmums jau 11 gadus nodarbojas ar sintētisko sporta segumu piegādi un ieklāšanu, tā produkti ir sintētiskie skrejceļa segumi, mākslīgā zāle, tenisa korti, bērnu laukumi u.c. Tā kā pēc šādiem segumiem vietējā tirgū pieprasījums ir samērā mazs, uzņēmums vairāk orientējas uz eksportu, pārsvarā Skandināvijas un Beniluksa valstīm, Vāciju un Baltiju. Kopumā darbi veikti jau vairāk nekā 50 valstīs.

"Lielākoties darbojamies Skandināvijas tirgū, tur mums ir sadarbības partneri – citi uzņēmumi. Šajās valstīs ir stabils bizness," stāsta "European Sport Installations" līdzīpašnieks Edžus Zeļģis. Uzņēmuma darbinieki paši klāj segumus ārzemēs, jo tam ir nepieciešamas noteiktas prasmes, piemēram, miksēt ķīmiskos elementus, un visiem tādu neesot.

Uzņēmums pēdējos gados ir paplašinājis savu darbību, ir iegādāta jauna tehnika, transports. "Šobrīd esam attīstības procesā, izveidojot noliktavu kopā ar biroja telpām Talsu novada Balgales pagastā, kas mums nodrošinās kvalitatīvāku un pārredzamāku darba vidi," stāsta Zeļģis.

"European Sport Installations" ir ģimenes uzņēmums, kurā saimnieko Ainārs, Edžus un Uldis Zeļģi. Visi darbinieki ir no vietējā reģiona. Uzņēmumā lepojas ar to, ka rada jaunas darba vietas un sniedz iespēju darbiniekiem gūt starptautisku pieredzi. Sezonas laikā, kas ir vasara, tiek nodarbināti līdz pat 40 cilvēkiem. Tāpat mazsvarīgs nav fakts, ka tiek piedomāts pie Latvijas vārda atpazīstamības veidošanas pasaulē, saistot to ar kvalitatīvu pakalpojumu sniegšanu.

"Zeļģis atceras, ka 2007. gadā ieklāja pirmo stadionu Latvijā, savukārt tikko ir pabeigts Talsu ģimnāzijas stadions, kur ir gan laukums, gan skrejceļš utt. "Latvijā mums ir bijuši daudzi projekti, tomēr ir skaidrs, ka vietējais tirgus ir par mazu, jo šī niša biznesā pastāv, tikai pateicoties Eiropas Savienības fondiem," vērtē Zeļģis.

Tā kā šis ir nišas bizness, nozarē visi viens otru pazīst, tāpēc savstarpējām attiecībām un darba kvalitātei ir liela nozīme. Un līdz ar to uzņēmumā izmanto, tā saucamo, uzticēšanās mārketingu ("trust based marketing").

Runājot par biznesa modeli, Zeļģis teic, ka lielā daļā valstu, kurās uzņēmums darbojas, ir dibināti atsevišķi uzņēmumi, jo šādā veidā esot vienkāršāk strādāt, vienlaikus paši darbinieki ir vietējie. Piemēram, saistītie uzņēmumi ir reģistrēti Norvēģijā, Igaunijā, Zviedrijā. "Cenu ziņā nebūt neesam lētāki par ārzemniekiem, kaut katrā valstī cenu līmenis ir atšķirīgs," atzīst Zeļģis, piebilstot, ka šogad uzņēmumam ir bijuši ap 200 lieliem projektiem, līdz ar to pat netiek speciāli meklēti jauni projekti.

Kopējais apgrozījums pa visu valstu uzņēmumiem pērn bijis ap trim miljoniem eiro, salīdzinājumam – Latvijā – 631,6 tūkstoši eiro. Zeļģis plāno, ka šogad Latvijas uzņēmums varētu sasniegt apmēram viena miljona eiro apgrozījumu.

Uzņēmums ir viens no finālistiem Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras "Eksporta un inovāciju balva 2018" konkursā, divās kategorijās "Eksportspējīgākais komersants" mazo komercsabiedrību grupā un "Importa aizstājējprodukts".