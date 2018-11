Foto: Latvijā izgudrotu mušļu ražotne jeb 'piesaistīt uzmanību 3 sekundēs'

Līdz ar SIA "Felici" ražotnes atvēršanu Ādažos šā gada sākumā, pašmāju zīmola "Graci" mušļu ražošanas apjomi ir būtiski auguši un šobrīd kompānija izplešas gan lielākajās Latvijas veikalu ķēdēs, gan arī ārvalstu eksporta tirgos. Kompānijas dalība starptautiskajās pārtikas izstādēs jau ļāvusi atrast sadarbības partnerus tādās valstīs kā Libāna, Saūda Arābija, Lielbritānija, Čehija, Dubaija.

Mušļu "Graci" idejas autore un uzņēmuma vadītāja Alise Balgalve stāsta, ka līdz ar ražotnes atvēršanu Ādažos – savulaik leģendārās "Kelloggs" ražotnes telpās – mušļi tiek ražoti jaunos iepakojumos un sastāvā. Latvijā izgudrotie "HEALTH" mušļu līnijas produkti tiekot gatavoti sadarbībā ar Norvēģijas un Latvijas zinātniekiem, bet testēti Vācijas laboratorijās. "Graci" produkti saturot tritikāli – kviešu un rudzu krustojumu, kas ir bagāts proteīna, B grupas vitamīnu un šķiedrvielu avots.

Pētījumi liecina, ka trīs sekundes ir tas laika sprīdis, kuru pircējs pavada pie plaukta, un šajā laikā tev ar savu produktu ir jāspēj viņu uzrunāt, rezumē Balgalve. Tāpēc arī produkta iepakojums un dizaina unikalitāte esot viens no aspektiem, kam uzņēmums pievēršot īpašu vērību.



Ādažu ražotnē šobrīd tiek ražoti mušļi "Her Beauty", "Energetic", "Amazing", "Light", "Thin" un "His Power", kas kopā no nosaukumu pirmajiem burtiem tad arī izveido uzrakstu "HEALTH" (tulkojumā no angļu valodas – veselība). Šī produktu līnija jau ieguvusi starptautisko "Red Dot Design Award 2018" balvu "Best of the Best" kategorijā "Communication Design", kas apliecina, ka produkti ir pircējiem viegli uztverami un saprotami, norāda uzņēmuma vadītāja.

Uzņēmums sadarbojas ar zinātnieci Artu Kronbergu, kuras 20 gadu garumā veiktie pētījumi par graudaugiem palīdzējuši pilnveidot "Graci" sastāvu un uzturvērtību. Latvijā ražotie mušļi saturot arī augstvērtīgas un ne tik bieži mušļu ražošanā izmantotas izejvielas, piemēram, ķirbi, ābolus, kas malti ar mizu un sēklām, rudzupuķu ziedlapiņas, spinātus, ingveru un kazenes. Viss šis tiekot ražots bez garšas, smaržas pastiprinātājiem, kā arī bez mākslīgām krāsvielām, uzsvēra Balgalve.

Pēc viņas teiktā, "Graci" ir Latvijā vienīgais ražotais funkcionālais mulsis, salīdzinot ar citiem graudaugu brokastu produktiem vietējos veikalu plauktos. Pārējie produkti esot granolas, kas ir graudaugu pārslas un citi produkti, kas apstrādāti ar taukvielām un saldinātājiem, kā arī uzpūstās brokastu pārslas. Citi veikalos nopērkamie mušļi ir importa produkti.

Uzņēmums ir viens no finālistiem Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras "Eksporta un inovāciju balva 2018" konkursā, kategorijā "Importa aizstājējprodukts". Tā ražotie "Graci" produkti patlaban tiek eksportēti uz teju 10 valstīm. 2016. gadā "Graci" mušļu eksports bija 25%, 2017. gadā – 30%, savukārt 2018. gadā jau tiek plānots eksportēt 55% no Latvijā saražotās produkcijas.

Balgalve stāsta, ka uzņēmuma mērķis šogad ir sertificēt ražotni, iegūstot starptautiski atzīto BRC ("British Retail Consortium") sertifikātu, kas apstiprina augstas kvalitātes standartus un nekaitīgumu, kā arī atbilstību normatīvajām prasībām. Apliecinājums visā pasaulē ir svarīgs kritērijs jaunu eksporta valstu apgūšanai.

Tāpat uzņēmums, sadarbojoties ar zinātniekiem un uztura speciālistiem, regulāri pārskatot "Graci" piedāvājumu, un tuvākā gada laikā tiekot plānots palielināt produktu klāstu ar vēl vairākiem inovatīviem produktiem.

SIA "Felici" dibināta 2012. gadā. Uzņēmums pieder SIA "Topmix" (55%), kuras vienīgā īpašniece ir SIA "VVMV", Balgalvei (35%) un Krišjānim Brehmanim (10%).