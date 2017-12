Investējot 1,5 miljonus eiro, Rīgā, Mežaparkā izveidota alkohola ražotne, kura vietējam un eksporta tirgiem sākusi darināt dzērienu "Rižskij Samogon", portālu "Delfi" informēja viens no projekta pārstāvjiem Artūrs Analts.

Darbs pie projekta ildzis četrus gadus, kuru laikā Latvijas arhitekti, dizaineri, inženieri, programmētāji, tehnologi un pavāri sadarbojušies, lai radītu mūsdienīgu ražotni, pudeli un visu ap šo 43 grādus stipro dzērienu. "Ražotnes izstrādei un darba uzsākšanai tika investēti 1 500 000 eiro, un mūsu pamatmērķis ir parādīt, ka Latvijā ar mūsu vietējiem spēkiem var radīt pasaulē konkurētspējīgu ražotni un kvalitatīvu produktu," turpināja Analts.

SIA "TC Radošā darbnīca" Mežaparkā, Ezermalas ielā, nodarbina sešus darbiniekus. Plānots, ka dzēriens tiks izplatīs Latvijā un Eiropā. ""Rižskij Samogon" ir unikāls produkts - kandža, kas tiek ražota tikai un vienīgi no dabīga medus. No neskaitāmiem alkoholiem, kādi pasaulē jau eksistē, šāda alkoholiskā segmenta vēl nav, līdz ar to ir radīts jauns produkts, kas ir divas reizes destilēts," stāsta Analts.

Investīcijas ražošanas sākšanai esot gan no bankas, gan privātiem līdzekļiem. Pats produkts tiek pildīts divu litru pudelēs, kuru izstrāde prasījusi trīs gadus, un patreiz tiekot tirgots Rīgas restorānos, bāros un viesnīcās. Vienlaikus uzņēmums jau izveidojis savu stendu Rīgas Centrāltirgū, Zivju paviljonā.

Kā stāsta ražotnes projekta autori, rūpnīcai iekārtas ir attīstītas kā "know-how" tehnoloģijas, lai aizņemtu pēc iespējas mazāku ražošanas platību - 400 kvadrātmetrus. "Mēs rūpējamies par vidi, izmantojam ekoloģiskus un ilgtspējīgus materiālus un tehnoloģijas. Esam radījuši rūpnīcu, kura darbojās bez atgriezumiem, līdz ar to nodrošinām pilna, slēgta cikla ekonomisku darbību. Rūpnīcas maksimālā jauda ir 100 000 divu litru pudeļu gadā, kas ir 200 000 litri ar stipro alkoholisko dzērienu," skaidro Analts.

Kandžas ražošana sākta oktobrī, tāpēc pagaidām noieta tirgus esot vietējais, bet jau esot saņemti arī piedāvājumi no Krievijas, Ķīnas, Francijas, Anglijas un Monako. Tāpēc ar nākamo gadu tiekot plānota arī eksporta tirdzniecība. Savukārt medus tiekot iepirkts no vietējiem ražotājiem Ulbrokā, kas savukārt to savācot no saviem biteniekiem. Tiek uzsvērts, ka dzēriena ražošanā nav izmantots cukurs, kā arī tas ir bez glutēna.

"Lursoft" dati liecina, ka "TC Radošā darbnīca" izveidots 2015. gadā ar 2800 eiro pamatkapitālu. Uzņēmuma vienīgais īpašnieks ir SIA "Ezermalas Holdings", kurš savukārt pieder Vladimiram Barsukam.