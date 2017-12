Pagājušā gada nogalē no AS " Latvijas gāze " nodalītā gāzes pārvades un uzglabāšanas operatora AS " Conexus Baltic Grid " ("Conexus") apgrozījums šogad nepilnos deviņos mēnešos bija 34,151 miljons eiro, bet peļņa - 17,573 miljoni eiro, liecina "Conexus" publiskotais finanšu pārskats par periodu no 2017. gada 4. janvāra līdz 30. septembrim.