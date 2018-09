Restorānu un bāru aprīkojuma tirgotājs un riekstu un žāvēto augļu importētājs SIA "Gemoss" 2017. gadā sasniedzis apgrozījumu 25,040 miljonu eiro apmērā, kas bija par 7,5% jeb 1,749 miljoniem eiro vairāk nekā 2016. gadā, ziņo "Lursoft" Klientu portfelis.

Uzņēmuma peļņa pēc nodokļiem pērn gan bija 1,493 miljoni eiro, kas bija par 17,7% mazāk nekā gadu iepriekš.

2017. gadā "Gemoss" nostiprinājis savas pozīcijas visos tirgus segmentos un izveidojis jaunus zīmolus "Just Nature" un "Cake N Bake", sacīts uzņēmuma gada pārskatā. Liepājā veikals pārcelts uz jaunām, plašākām telpām.

"Gemoss" gada pārskats liecina, ka lielāko daļu uzņēmuma apgrozījuma pērn veidoja ieņēmumi no mazumtirdzniecības Latvijā, kas bija 11,503 miljoni eiro (samazinājums par 14,8%, salīdzinot ar 2016. gadu). Ieņēmumi no vairumtirdzniecības Latvijā pērn bija 8,971 miljons eiro (pieaugums par 52,6%), ieņēmumi no piegādes Eiropas Savienībā bija 3,259 miljoni eiro (pieaugums par 3,7%), savukārt ieņēmumi no eksporta bija 903 tūkstoši eiro (pieaugums par 72,1%). Uzņēmumam bijuši arī ieņēmumi no pakalpojumu sniegšanas, kas veidoja 509 tūkstošus eiro (pieaugums par 60,9%).

Pagājušajā gadā uzņēmums nodarbināja 181 darbinieku, kas bija par 11 vairāk nekā 2016. gadā. "Gemoss" kopējie maksājumi Latvijas valsts kopbudžetā 2017. gadā pieauga līdz 4,639 miljoniem eiro.

"Gemoss" tuvākajā nākotnē plāno turpināt strādāt esošajos virzienos. Uzņēmums iecerējis paplašināt preču sortimentu, strādāt pie fasēto riekstu un žāvētu augļu tirgus daļas palielināšanas esošajiem zīmoliem, vairāk plānots popularizēt arī biopārtiku. Uzņēmums plāno noturēt peļņu līdzšinējā līmenī.

"Gemoss" ir 1993. gadā dibināts ģimenes uzņēmums, kas nodarbojas ar maizes un konditorejas izejvielu importu un tirdzniecību, riekstu un žāvētu augļu fasēšanu, bāru un restorānu preču un aprīkojuma tirdzniecību, kā arī mājsaimniecības preču vairumtirdzniecību un trauku īri banketiem.

Tā pamatkapitāls ir 1 000 000 eiro. Uzņēmums pieder Ievai Treijai, kura ir "Gemoss" vienīgā valdes locekle.

2016. gadā "Gemoss" apgrozījums bija 23,291 miljons eiro, un uzņēmuma peļņa pēc nodokļiem bija 1,815 miljoni eiro. Uzņēmuma maksājumi valsts kopbudžetā tajā gadā bija 4,264 miljoni eiro, tas nodarbināja vidēji 170 darbiniekus tajā gadā.