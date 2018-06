Gada pārskata vadības ziņojumā teikts, ka apgrozījums pērn pieauga visos uzņēmuma darbības virzienos, tostarp no pamatdarbības, kas saistīts ar to, ka 2017. gads bija pirmais pilnais gads, kad "Getliņi EKO" darbojās atbilstoši 2016. gada aprīlī apstiprinātajam atkritumu deponēšanas tarifam. Tikmēr peļņas pieaugums saistīts ar nodokļu saistību norakstīšanu 390 668 eiro apmērā, ko noteica šā gada sākumā spēkā stājušās nodokļu likuma izmaiņas.

Uzņēmums 2017. gada otrajā pusē sāka audzēt gurķus jaunajā siltumnīcā, līdz ar to "Getliņi EKO" ieņēmumi no dārzeņu realizācijas pērn pieauga par 30%. Tikmēr uzņēmuma ieņēmumi no elektroenerģijas ražošanas pērn pieauga par 19%, kas saistīts ar to, ka pērn stājās spēkā labvēlīgas izmaiņas elektroenerģijas iepirkuma cenas noteikšanas kārtībā.

Pērn uzņēmums kopumā pieņēma 287 791 tonnu sadzīves un 38 795 tonnas ražošanas atkritumu, kā poligonā tika pieņemti bioloģiskie atkritumi kā izejvielas iekšējo procesu nodrošināšanai.

Atbilstoši ziņojumam, "Getliņi EKO" aizvadītajā gadā veica investīcijas ikdienas atkritumu deponēšanas procesa nodrošināšanai, izbūvējot gāzes regulēšanas staciju bioreaktorā, kā arī izveidojot dabasgāzes pievadu un kanalizācijas spiedvadu infiltrāta novadīšanai centralizētajā kanalizācijas sistēmā. Vienlaikus pērn veikti atsevišķi tehnoloģisko iekārtu remonti un kapitālie remonti, iegādātās jaunas tehnikas vienības, tostarp pašizgāzējs, buldozers un kompaktors, kā arī citi pamatlīdzekļi.

Vadība informē, ka pagājušais gads bija stabils biogāzes un elektroenerģijas ražošanas ziņā, kuru apmēri pērn, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, pieauga par 2%. Pērn uzņēmums ieguva 14,5 miljonus normālkubikmentru (Nm3) biogāzes un saražoja 32 gigavatstundas (GWh) elektrības, no kurām lielāko daļu atbilstoši licencei realizēja AS "Enerģijas publiskais tirgotājs" obligātā iepirkuma laikā.

Ziņojumā norādīts, ka aizvadītajā gadā veiksmīgi turpināja darboties arī "Getliņi EKO" siltumnīcu komplekss, nodrošinot efektīvu energoblokā saražotā siltuma izmantošanu, kā arī kvalitatīvu dārzeņu ražošanu. Uzņēmums pērn lielāko investīciju summu novirzīja siltumnīcu trešās kārtas būvniecībai un tehnoloģiskā aprīkojuma nodrošināšanai. Siltumnīca ekspluatācija pieņemta aizvadītā gada jūnijā, un jūlijā "Getliņi EKO" saņēma Lauku atbalsta dienesta finansējumu siltumnīcas attīstībai viena miljona eiro apmērā. Tāpat uzņēmums ar Lauku atbalsta dienesta finansējumu 50 796 eiro apmērā pērn siltumnīcā izveidoja dārzeņu pārstrādes un iepakošanas līniju.

Vadība informē, ka uzņēmuma saimnieciskā darbība un finanšu situācija ļauj tam plānot stabilu "Getliņi EKO" darbību un attīstību turpmākajos gados. Uzņēmuma vadība prognozē, ka negatīvu ietekmi uz "Getliņi EKO" finanšu stāvokli šogad var radīt neparedzētas izmaiņas normatīvajos aktos, kā arī pieaugošas vides prasības un citi Eiropas Savienības normatīvie akti. Vienlaikus vadība paredz, ka uzņēmuma peļņa šogad varētu samazināties pieaugošo amortizācijas izmaksu ietekmē. Tomēr "Getliņi EKO" sagaida, ka, sākot ar 2018.gadu, varētu samazināties izmaksas, kas saistītas ar Subsidētās elektroenerģijas nodokļa piemērošanas pārtraukšanu.

"Getliņi EKO" apgrozījums 2016. gadā bija 14,197 miljoni eiro, bet peļņa - 594 301 eiro.

Uzņēmums "Getliņi EKO" dibināts 1997. gadā. Uzņēmuma pamatkapitāls ir 5,995 miljoni eiro. Uzņēmums pieder Stopiņu novada domei (2,08%) un Rīgas domei (97,92%)