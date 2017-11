Atkritumu poligona "Getliņi" apsaimniekotājs SIA "Getliņi Eko" biomasas pārstrādes sausās fermentācijas tuneļu sistēmu un atkritumu dedzināšanas rūpnīcas izveidē kopumā plāno investēt aptuveni 130 miljonus eiro, informēja uzņēmuma pārstāvji.

Tuneļu sistēmu izbūvei nepieciešamās investīcijas ir aptuveni 25 līdz 30 miljoni eiro. "Getliņi Eko" daļu no summas cer segt ar pieejamo Eiropas Savienības programmu finansējumu, bet pārējo - no pašu investīcijām un kredītlīdzekļiem. Tuneļu sistēma ļaus no pūstošajiem atkritumiem iegūt gāzi un nodot to elektroenerģijas iegūšanai 30 dienu laikā. Minēto projektu uzņēmums paredzējis īstenot līdz 2020.gadam.

Savukārt dedzināšanas rūpnīcas izmaksas ir aptuveni 100 miljoni eiro. Minētajam projektam "Getliņi Eko" plāno izmantot investoru līdzekļus, kredītus un pašu investīcijas. Dedzināšanas rūpnīca ir nākamais projekts uzreiz pēc tuneļiem, bet tās izveide, tostarp būvniecībai nepieciešamās atļaujas, prasīs ilgāku laiku. Rūpnīca ļaus nešķirojamos un nepārstrādājamos atkritumus dedzināt un turpmāk noglabāt tikai pelnus.

Poligona tālākās attīstības laikā tiks pārrakti un pārstrādāti arī vecie pagājušā gadsimta 70.-80.gadu laikā izveidotie atkritumu kalni.

Kā informēja uzņēmuma pārstāvji, šā gada novembra beigās "Getliņi Eko" atzīmēs 20.pastāvēšanas gadu.

"Geltiņi EKO" valdes priekšsēdētājs Imants Stirāns norādīja, ka pēdējo 20 gadu laikā poligonu izdevies sakārot atbilstoši visaugstākajām drošības prasībām, kā arī izveidot modernu infrastruktūru un atmaksāt lielākās kredītsaistības. "Esam izmantojuši tehnoloģiju attīstību nozarē un pieejamos mūsu pašu resursus, radot jaunu darbības virzienu - siltumnīcas - kas šobrīd veido gandrīz pusi no uzņēmuma peļņas. Tuvāko gadu attīstības plāns mums ir skaidrs - atkritumu daudz efektīvāka un ātrāka pārstrāde, kā arī dedzināšana," uzsvēra Stirāns.

Jau ziņots, ka "Getliņu Eko" apgrozījums 2016.gadā bija 14,197 miljoni eiro, kas ir par 8,5% vairāk nekā gadu iepriekš, savukārt kompānijas peļņa vairākkārt pieauga un bija 594 301 eiro.

"Getliņi Eko" dibināti 1997.gadā. Uzņēmuma pamatkapitāls ir 5 995 269 eiro. Uzņēmums pieder Stopiņu novada domei (2,08%) un Rīgas domei (97,92%).