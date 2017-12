"Grobiņai" piemērots 500 eiro sods par Finanšu instrumentu tirgus likuma 56. panta piektās daļas prasību pārkāpumu. Šāds sods tiek piemērots, jo likumā noteiktajā termiņā kapitālsabiedrība neiesniedza korektu 2016. gada pārskatu kopā ar zvērināta revidenta ziņojumu.

AS "Grobiņa" ir atkārtoti pārkāpusi Finanšu instrumenta tirgus likuma 56. panta prasības. FKTK padome, nosakot soda naudas apmēru, ņēma vērā AS "Grobiņa" sadarbošanos ar FKTK, kā arī AS "Grobiņa" finanšu situāciju.

"VIA SMS Group" FKTK padome piemēroja 1000 eiro soda naudu par Finanšu instrumentu tirgus likuma 56. panta piektās daļas prasību pārkāpumu. Šāds sods tiek piemērots, jo SIA "VIA SMS Group" nav izpildījusi likumā noteikto par 2016. gada pārskata kopā ar zvērinātā revidenta ziņojumu publikāciju ne vēlāk kā nākamajā darbdienā pēc tā sniegšanas.

SIA "VIA SMS Group" ir atkārtoti pārkāpusi Finanšu instrumenta tirgus likuma 56. panta prasības, norāda FKTK.

FKTK piemērotā soda nauda AS "Grobiņa" un SIA "VIA SMS Group" ir jāieskaita valsts budžetā.

Kā liecina Uzņēmumu reģistru apkalpojošās firmas "Lursoft" dati, 2007. gadā Uzņēmumu reģistrā reģistrētā SIA "VIA SMS Group' 2016.gadā apgrozīja 1 013 495 eiro un gadu noslēdza ar 291 082 eiro peļņu. Uzņēmums līdzīgās daļās pieder SIA "Financial Investment" un Denisam Šerstjukovam. Tā valdē ir Šerstjukovs, kā arī Eduards Lapkovskis un Georgijs Krasovickis, bet padomes priekšsēdētājs ir Andris Riekstiņš, viņa vietnieks – Normunds Vigulis, un padomē darbojās Anna Lisenko.

Savukārt AS "Grobiņa" audzē ūdeles kažokādu ieguvei. Kompānijas akcijas kotē "Nasdaq Riga" otrajā sarakstā.

Pērn "Grobiņa" strādāja ar 2,75 miljonu eiro apgrozījumu, kas ir par 43,5% mazāk nekā 2015.gadā, un cieta zaudējumus 2,267 miljonu eiro apmērā pretstatā peļņai gadu iepriekš. Savukārt 2015.gadā "Grobiņa" strādāja ar 4,865 miljonu eiro apgrozījumu un guva 756 900 eiro peļņu.

"Grobiņa" ir iesniegusi tiesā pieteikumu par tiesiskās aizsardzības procesa ierosināšanu, lai varētu iegūt finanšu stabilitāti pēc 2016.gada krīzes kažokādu audzēšanas nozarē. Pērn, 29.jūnijā Liepājas tiesa apstiprināja kompānijas tiesiskās aizsardzības procesa pasākumu plānu, bet ar 2017.gada 3. marta Liepājas tiesas lēmumu tas tika grozīts. Līdz ar to šogad kompānija turpina saimniecisko darbību atbilstoši plānam, vēsta LETA.