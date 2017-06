Jūnija sākumā Slampes pagastā "Tūjās" bijušā bērnudārza telpās atvērts jauns veikals "top!", informēja "top!" pārstāvji.

Kompānijā pavēstīja, ka tirdzniecības zāles platība ir 200 kvadrātmetru un veikala telpu renovācijā un apkārtnes labiekārtošanā uzņēmums SIA "Dekšņi" investējis vairāk nekā 150 000 eiro.

"Pilnībā renovējām bijušā bērnudārza telpas, kā arī labiekārtojām apkārtējo teritoriju - uzstādījām soliņu un riteņu novietni, izbūvējām stāvlaukumu, kā arī apgaismojām teritoriju. Tāpat arī jāuzsver, ka atbilstoši vides pieejamības standartiem, pielāgojām veikalu un apkārtni gan jaunajām ģimenēm ar ratiem, gan cilvēkiem ar kustību traucējumiem un ratiņkrēslos, lai veikalā un ārpus tā būtu ērta pārvietošanās," pastāstīja "Dekšņi" tirdzniecības direktors Māris Kalniņš.

Veikalā nodrošinātas sešas darbavietas.

Renovētajā ēkā, kur izvietots veikals, pieejama arī frizētava, un jūlijā durvis vērs "Mana aptieka".

"Dekšņi" ir viens no veikalu tīkla "top!" partneriem, kas "top!" tīklam pievienojās 2003. gada novembrī. Kompānija līdz šim atvērusi sešus veikalus Tukumā un tā novadā, kā arī veikalu Rīgā.

Veikalu tīkls "top!" ir lielākais Latvijas uzņēmējiem piederošais veikalu tīkls, kā arī trešais lielākais mazumtirdzniecības veikalu tīkls Latvijā. Ar preču zīmi "top!" Latvijā šobrīd darbojas 260 pārtikas veikalu, kuri pieder 20 vietējiem uzņēmumiem - SIA "Firma Madara 89", AS "LPB", AS "Diāna", SIA "Lars Limited", SIA "Gabriēla", SIA "Dekšņi", SIA "Mārksmens", SIA "Madara 93", SIA "AA & Co", SIA "Krista-A", AS "Roga-Agro", SIA "ESSA", SIA "G.A.L.", SIA "Lekon", SIA "Ogres Prestižs", SIA "Pārtikas veikalu grupa", SIA "Oregano", SIA "SP" un SIA "Palmas-S" un SIA "LM Jūrmala". Kopumā tiek nodrošināts vairāk nekā 3000 darbavietu.