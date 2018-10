AS " Olainfarm " jaunā padome, sadarbojoties ar uzņēmuma valdi, ir atsākusi uzņēmuma attīstības un izaugsmes plāna izpildi, lai dzīvē realizētu Valērija Maligina vīziju par "Olainfarm" kā pastāvīgi augošu farmācijas nozares līderi reģionā. Stabilitāte un prognozējamība ir divi ļoti svarīgi elementi, kas šādas izaugsmes nodrošināšanai ir vitāli nepieciešami, tādēļ divu mantinieču vēlme sasaukt ārkārtas akcionāru sapulci ar tādiem dienas kārtības jautājumiem, kā padomes atcelšana un it kā nodarīto zaudējumu piedzīšana no uzņēmuma vadības var tikai negatīvi ietekmēt uzņēmuma attīstību.