Saistībā ar mūsu tēta Valērija Maligina pēkšņo aiziešanu mūžībā un viņa testamentā pausto gribu atstāt mantojumu visām trim meitām vienādās daļās vēlamies publiski paust mūsu profesionālos un nākotnes nodomus par vienu no lielākajiem Baltijas farmācijas uzņēmumiem — AS " Olainfarm " — un citiem saistītajiem uzņēmumiem.

Mūsu tētis Valērijs Maligins sava mūža laikā paveicis ļoti daudz. Neviens negaidīja, ka viņa mūžs un darbs pārtrūks tik agri un pēkšņi. Mēs cienām viņa padarīto un esam lepnas par viņa sasniegumiem, izveidojot vadošo medikamentu un ķīmiski farmaceitisko produktu ražošanas uzņēmumu.

Valērijs Maligins ir novēlējis visām trim māsām vienādās daļās savu mantu, tostarp AS "Olainfarm" akcijas. Tādā veidā viņš paudis savu gribu, lai turpinām viņa iesākto. Mēs apzināmies, ka ar mantojumu, kurā ietilpst vairāki uzņēmumi, ir saistīti pienākumi un atbildība.

Mums patiesi rūp "Olainfarm" koncerna nākotne. Vēlamies, lai tas turpina savu izaugsmi, sniedz ieguldījumu Latvijas farmācijas nozares attīstībā un valsts ekonomikā. Kopīgi ar citiem AS "Olainfarm" akcionāriem turpināsim darbu pie līdzšinējo attīstības plānu un stratēģiju izpildes, kurā liela nozīme ir pašreizējai AS "Olainfarm" vadībai un darbiniekiem, uz kuru pieredzi un profesionalitāti paļaujamies. Pateicoties tēta un viņa izveidotās komandas ieguldījumam, tas ir kļuvis par vienu no progresīvākajiem un spēcīgākajiem uzņēmumiem Baltijā. Uzskatām par savu pienākumu veicināt, ka tas turpinās būt viens no labas pārvaldības līderiem Baltijā un spēs nodrošināt vērtības pieaugumu visiem tā akcionāriem.

Mēs jau pašlaik esam AS "Olainfarm" mazākuma akcionāres un arī turpmāk vēlamies saistīt savus profesionālās darbības plānus ar AS "Olainfarm" un citiem mūsu ģimenes uzņēmumiem. Mēs ceram, ka arī mūsu jaunākā māsa Anna gribēs saistīt savas gaitas ar uzņēmumu, kā vēlējies tētis.

Tētis jau kopš bērnības mūs centās iepazīstināt ar darbu farmācijas nozarē un rosināja apgūt virkni svešvalodu, lai paplašinām redzesloku. AS "Olainfarm" un tā grupas uzņēmumi ir Irinas darba vieta kopš 2013. gada, kas ļāvis iepazīt uzņēmumu no pašiem pamatiem un uzkrāt profesionālo pieredzi. Irina ir apguvusi Starptautiskās vadības (Global Management) maģistra programmu Regent's Business School Londonā, Lielbritānijā. Brīvi pārvalda krievu, latviešu, angļu un franču valodu. Nika studē tiesību zinātni Rīgas Stradiņa universitātē. Brīvi pārvalda krievu, latviešu, angļu un vācu valodu, kā arī apgūst franču un arābu valodu.

Mūsu tētis bija brīnišķīgs cilvēks, spilgta personība, veiksmīgs uzņēmējs un filantrops. Lai turpinātu tēta iesākto, mums būs jāapgūst daudz jauna. Viņš ir mums daudz iemācījis un ļāvis izprast dzīves pamatvērtības, kas mums palīdzēs turpmākajā ceļā.

Cieņa par Valērija Maligina paveikto un viņa darba turpināšana mums abām ir kopīgs mērķis. Vēlamies kopā ar uzņēmuma akcionāriem un vadību rūpēties par AS "Olainfarm" izaugsmi un turpināt mūsu tēta iesākto, lai AS "Olainfarm" un citi ģimenes uzņēmumi aizvien būtu mūsu un visas Latvijas lepnums.