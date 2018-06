Informāciju tehnoloģiju (IT) uzņēmums "IBM Latvija" pērn strādāja ar 3,191 miljonu eiro apgrozījumu, kas ir par 23,7% mazāk nekā 2016. gadā, bet kompānijas peļņa samazinājās par 41,23% un bija 591 949 eiro, liecina "Firmas.lv" informācija.

Vadības ziņojumā norādīts, ka pērn kompānija turpināja "IBM" produktu popularizēšanu, veica IT sistēmu ieviešanu, kā arī atbalsta un apkalpošanas pakalpojumus. Kopējais ieņēmumu apjoma samazinājums saistīts ar sniegtajiem IT infrastruktūras uzturēšanas un no tehniskā atbalsta pakalpojumiem. Tāpat vadība skaidroja, ka "IBM Latvija" peļņas samazinājums saistīts ar ieņēmumu apjoma samazināšanos un izmaiņām produktu un pakalpojumu portfelī.

Kā liecina vadības ziņojums, kompānija 2017. gadā attīstīja mākoņpakalpojumus un kognitīvos risinājumus biznesa klientiem. "IBM Latvija" darbībā galvenais uzsvars bija IT pakalpojumu, analītikas un drošības risinājumi, kā arī vietējie biznesa partneri.

Nākotnes perspektīvās kompānija centralizēs un automatizēs procesus, izmantojot IT sniegtos pakalpojumus. Vadība atzīmēja, ka tirgus iespējas varētu realizēt saistībā ar mākoņskaitļošanas, analītikas un drošības sistēmām. Tāpat "IBM Latvija" turpinās koncentrēties uz klientu apkalpošanas servisa uzlabošanu, liekot uzsvaru uz sadarbības stiprināšanu ar biznesa partneriem stratēģiski svarīgos jautājumos.

"IBM Latvija" dibināts 1997. gada decembrī, un tā pamatkapitāls ir 133 668 eiro. Kompānijas vienīgais īpašnieks ir Nīderlandē reģistrētais uzņēmums "IBM International Group B.V.".

2016. gadā kompānija strādāja ar 4,181 miljonu eiro apgrozījumu, kas ir par 29,14% mazāk nekā 2015. gadā, bet kompānijas peļņa samazinājās par 26,28% un bija 1,007 miljoni eiro.

Kompānijas darbības veids ir "IBM" produktu mārketings un pakalpojumu sniegšana IT jomā.