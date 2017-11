Lielākā daļa jeb 95,42% "PINS.CO" līdz šim piederēja "airBaltic", bet 4,57% - Nīderlandē reģistrētajam uzņēmējam Kolam. Savukārt pēc šī darījuma "PINS.CO" meitasuzņēmumus Japānā un Turcijā un to izstrādātās tehnoloģijas pārņēmis investoru konsorcijs. Kols pievienosies PINS vadības komandai Japānā un Turcijā, bet "airBaltic" kļuvis par vienīgo "PINS.CO" īpašnieku, izpērkot Kola daļas. Nacionālā lidsabiedrībā turpinās "PINS.CO" attīstību Baltijas valstīs un Somijā.

Darījuma summu Kols gan neatklāja. Viņš skaidroja, ka pēc panākumu gūšanas Ziemeļvalstu reģionā, kur PINS ir viens no vadošajiem lojalitātes uzņēmumiem, ar šo darījumu PINS stājas pretī izaicinājumam kļūt par pasaules līderi, nodrošinot pārrobežu valūtu Lielo Datu (Big Data) tehnoloģiju jomā. Uzņēmuma darbības sākumā tā biroji atrodas Tokijā, Stambulā un Rīgā. Šajā darījumā ir iekļautas PINS zīmola īpašumtiesības visos tirgos ārpus Baltijas valstīm un Somijas, kā arī ilgtermiņa partnerattiecību nodibināšana, lai ieviestu jaunas tehnoloģijas Baltijas valstu un Somijas tirgos pašreizējai klientu bāzei, kas sastāv no 2,4 miljoniem lietotāju.

Pēc Kola teiktā, galvenais darījuma iemesls ir tas, ka "PINS.CO" īpašnieks, "airBaltic", koncentrē savus ieguldījumus Ziemeļeiropā. Tajā pašā laikā globālie investori un uzņēmumi ir izrādījuši lielu interesi par PINS jaunajām finanšu un Lielo Datu tehnoloģijām, kas ir saistītas ar pārrobežu valūtu. Šis darījums veicina abu mērķu sasniegšanu un ļaus paātrināt paplašināšanos visā pasaulē.

PINS akcionāri ir Japānas konsorcijs, tostarp uzņēmēji Rjudži Nakamura un Šigeki Tanaka, kā arī citi plašsaziņas līdzekļu un nekustamo īpašumu nozares augsta līmeņi vadītāji Āzijā un Eiropā, tostarp arī Kols, PINS dibinātājs un izpilddirektors. Uzņēmuma mērķis ir kļūt par globālu līderi datu kā pakalpojuma (DKP) jomā, kas strauji attīstās. Tādi uzņēmuma risinājumi kā "Šeiko un laimē" (Shake & win) un "Brauc un laimē" (Drive & win) veicina sadarbību ar klientiem reālā laikā apmaiņā pret īpaši personalizētiem piedāvājumiem. PINS piedāvā savus risinājumus konkrētiem klientiem mediju, "viedo pilsētu", "viedo stadionu" un "viedo lielceļu" jomās.

Kols klāstīja, ka Japānā uzņēmums sāk jaunas paaudzes plašsaziņas līdzekļu risinājumu sadarbībā ar "Tokyo MX", vadošo TV raidorganizāciju Tokijas metropolē. "Tokyo MX" arī pievienojās projektam akcionāru līmenī, iegūstot 24,5% kapitāldaļu PINS Āzijas uzņēmumā.

""Šeiko un laimē" tehnoloģija un PINS valūta iesaistīs skatītājus TV pārraižu laikā, lai saņemtu piedāvājumus reālā laikā, kamēr viņi darbojas ar saviem tālruņiem pārraižu un reklāmu laikā. Mērķis ir atgūt reklāmdevējus, kuri lielas savu mārketinga budžetu summas novirzījuši tādās jomās kā "Facebook" un "Google" digitālās reklāmas nolūkos. "Šeiko un laimē" tehnoloģija ļauj apvienot lielos datus ar tādu tradicionālo masu aizsniegšanas līdzekli kā televīzija un nodrošināt, ka rezultāti ir mērāmi individuālā līmenī un ir iespējams no jauna iesaistīt patērētājus. Reklāmdevēji maksā tikai par reklāmām, kuras patiešām tiek skatītas un uz kurām noklikšķina cilvēki, nevis robotprogrammatūra, tādējādi ļaujot piegādāt relevantu, no konteksta atkarīgu mārketingu. Risinājumus var izmantot arī tā dēvētajos ārpusmājas medijos, piemēram, stendos, sabiedriskā transporta reklāmās," stāstīja Kols.

Savukārt Turcijā PINS atbalsta pasaules pirmo viedo lielceļu ilgtermiņa stratēģiskajā sadarbībā ar Turcijas lielceļu valsts uzņēmumu "Otoyol A.S." un izsekos, kā arī atalgos drošu automašīnu vadīšanu jaunajā 400 kilometru garajā lielceļa posmā starp Stambulu un Izmiru. "Iepērkoties to mazumtirgotāju veikalos pie lielceļa, kuri piedalās PINS programmā, lietotāji saņems piedāvājumus, tostarp pārrobežu digitālo valūtu PINS. Uzbūvēts par 11 miljardiem eiro, lielceļš ir viens no Turcijas līdzšinējiem lielākajiem infrastruktūras projektiem. PINS lietotne Turcijā iekļauj dažādas digitālas "KissFM" radiostacijas, ko nodrošina "DijiMedya", tirgus līderis digitālā radio tīkla un mūzikas licences devēju jomā mazumtirgotājiem, viesnīcām un restorāniem. "DijiMedya" ir arī viens no PINS akcionāriem Turcijā," skaidroja Kols, kurš arī vadīs PINS Turcijā un Japānā.

Pēdējo gadu zaudējumus, ko cietis "PINS.CO", Kols skaidroja ar aktīvo uzņēmuma ekspansiju, apgūstot jaunus tirgus.

Vienlaikus viņš apliecināja, ka sadarbība ar "airBaltic" šajā lojalitātes programmā turpinies gan attiecībā uz virtuālās valūtas krāšanu, gan tehnoloģiju pārnesi.

"Pins.Co" apgrozījums pērn bija 3,907 miljoni eiro, kas ir par 24,4% mazāk nekā 2015.gadā, savukārt uzņēmuma zaudējumi pieauga par 73,7%, sasniedzot 1,44 miljonus eiro, liecina kompānijas gada pārskats.

"Pins.Co" dibināts 2010.gadā. Uzņēmuma vēsturiskais nosaukums ir "Balic Miles", taču 2013.gadā tas tika pārdēvēts par "Coalition Rewards", bet kopš pagājušā gada 26.aprīļa kompānijas nosaukums ir "Pins.Co".