Jau desmito reizi par Latvijas vērtīgāko uzņēmumu atzīta energokompānija AS " Latvenergo ".

"Latvenergo" saglabājusi pirmo vietu "Prudentia" un "Nasdaq Riga" veidotajā ikgadējā Latvijas vērtīgāko uzņēmumu topā. Energouzņēmuma novērtējums šā gada topā sasniedzis 1,747 miljardus eiro - uzņēmuma vērtība augusi par 34% salīdzinājumā ar 2016.gada topu.

Latvijas vērtīgāko uzņēmumu 2017.gada topa 2.vietā no 3.vietas 2016.gada topā ir pacēlusies AS "Latvijas Valsts meži" (vērtība - 893,1 miljons eiro), bet 3.vietā ir SIA "Mikrotīkls" (689,3 miljoni eiro), kas gada laikā kāpusi no 8.vietas.

Topa 4.vietā ir VAS "Latvijas dzelzceļš" (643,7 miljoni eiro), 5.vietā - AS "Swedbank" (635,75 miljoni eiro, kritums no 2.vietas pērn), 6.vietā - SIA "Lattelecom" (468,06 miljoni eiro).

Septītajā vietā šā gada topā ir SIA "Rimi Latvia" (447,05 miljoni eiro), astotajā - AS "Ventspils nafta" (432,42 miljoni eiro), devītajā - AS "Rietumu banka" (394,25 miljoni eiro), bet desmitajā - AS "SEB banka" (387,54 miljoni eiro).

"Prudentia" valdes priekšsēdētājs Kārlis Krastiņš norādīja, ka "Latvenergo" šogad pēc vērtības ir apsteidzis pārējos Baltijas enerģētikas uzņēmumus un kļuvis arī par vērtīgāko Baltijas energouzņēmumu.

Krastiņš arī uzsvēra, ka "Mikrotīklu" var dēvēt par pēdējos gados visstraujāk augošo uzņēmumu Latvijā, jo tam izdevies 10 gadu laikā Latvijas vērtīgāko uzņēmumu "Top 101" pakāpties no 51.vietas uz 3.vietu, vairāk nekā 11 reizes pieaudzējot savu vērtību.

"Veidojam "Top 101" jau 12 gadus un ir liels prieks par tādiem notikumiem Latvijas ekonomikā, kas pozitīvi ietekmējuši arī Latvijas vērtīgāko uzņēmumu "Top 101" kopējo vērtību. Tā gada laikā ir pieaugusi no 15,7 miljardiem eiro līdz 17,6 miljardiem eiro jeb par 12%. Īpaši jāizceļ vērtības pieaugums pārstrādes rūpniecībai industriālo preču jomā 34% apmērā. "Latvenergo" ar iespaidīgu vērtības kāpumu ir nostiprinājusies Latvijas vērtīgākā uzņēmuma statusā, un vienlaikus kļuvusi par Baltijas trešo vērtīgāko kompāniju," sacīja Krastiņš.

Vērtīgāko uzņēmumu "Top 101" lielākā daļa uzņēmumu pārstāv finanšu sektoru (vērtības pieaugums par 16%), apstrādes rūpniecību (34% pieaugums), kā arī transporta, tranzīta un loģistikas nozari (7% kritums). Tāpat ievērojamā skaitā pārstāvēta komunālo pakalpojumu nozare, tirdzniecība un informācijas tehnoloģiju un telekomunikāciju nozares uzņēmumi.

Bankas "Luminor" galvenais ekonomists Pēteris Strautiņš norādīja, ka būtu labi, ja starp vērtīgākajiem uzņēmumiem būtu vairāk nevis infrastruktūras uzņēmumi, bet gan ražotāji, kas ražo eksportspējīgus produktus.

"Domāju, ka ar laiku tā arī būs. Kādu laiku topa virsotne izskatīsies līdzīga, to apdzīvos infrastruktūras uzņēmumi un iekšējo tirgu apkalpojoši uzņēmumi, bet ar laiku topā parādīsies uzņēmumi, kas ražo kaut ko ļoti specifisku, bet visai pasaulei nepieciešamu," sacīja Strautiņš.

"Uzņēmuma ilgtermiņa izaugsme ir cieši saistīta ar pārvaldības praksi un veiksmīgu uzņēmuma padomes darbu. Pēdējā gada laikā ir panākts būtisks uzlabojums valsts uzņēmumu pārvaldības jomā. Ir uzlabojies uzņēmumu caurspīdīgums, pieejamās informācijas apjoms un līdz ar to atskaitīšanās sabiedrībai par sasniegtajiem rezultātiem. Tas savukārt ir veicinājis gan lielāku atbildību uzņēmumu padomes līmenī, gan valsts distancēšanos no šiem uzņēmumiem, jo neatkarīgajiem padomes locekļiem ir jāveido vismaz puse no padomes sastāva lielākajos valsts uzņēmumos. Manuprāt, minētās pārmaiņas ir veicinājušas diskusiju par labas pārvaldības nozīmi arī privātajā sektorā, kas savukārt palielina Latvijas konkurētspēju kopumā," uzsvēra "Nasdaq Riga" valdes priekšsēdētāja Daiga Auziņa-Melalksne.

Latvijas vērtīgāko uzņēmumu "Top 101" ir sabiedriski nozīmīga iniciatīva, kuru kopš 2006.gada īsteno "Prudentia" un "Nasdaq Riga". Šīs iniciatīvas pamatā ir vēlme rosināt sabiedrībā diskusijas par uzņēmumu vērtību korelācijā ar labu korporatīvo pārvaldību kā vienu no vērtību ietekmējošiem faktoriem. Vērtīgāko uzņēmumu saraksts tiek veidots sadarbībā ar "Firmas.lv" kā informatīvo resursu. Sākot ar šo gadu informāciju par aktuālajiem Latvijas vērtīgāko uzņēmumu rezultātiem pieejama ne tikai "Top 101" informatīvajā resursā "top101.lv", bet arī "Firmas.lv" platformas uzņēmumu profilā.