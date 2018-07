Finiera lokšņu un koka paneļu ražotāja SIA "Jeld-Wen Latvija" peļņa pēc nodokļiem 2017. gadā sasniegusi 3,338 miljonus eiro, kas bija divarpus reizes vairāk nekā 2016. gadā, ziņo "Lursoft" Klientu portfelis.

Liela ietekme uz uzņēmuma peļņas rādītājiem pagājušajā gadā bijusi ieņēmumiem no atliktā nodokļa saistību izslēgšanas 1,702 miljonu eiro apmērā. Uzņēmuma peļņa pēc nodokļiem, bet pirms ieņēmumiem no atliktā nodokļa saistību izslēgšanas bija 1,636 miljoni eiro.

Savukārt SIA "Jeld-Wen Latvija" apgrozījums 2017. gadā sasniedzis 74,762 miljonus eiro, kas bija par 3,5% jeb 2,529 miljoniem eiro vairāk nekā gadu iepriekš. "Tā kā uzņēmuma apgrozījumu pamatā veido pārdošana grupas uzņēmumiem, pieaugums grupas uzņēmumu pārdošanas apjomos pozitīvi ietekmēja sabiedrības pārdošanas apjomus," sacīts SIA "Jeld-Wen Latvija" gada pārskatā.

Lielāko daļu no uzņēmuma apgrozījuma jeb 47,560 miljonus eiro veidoja ienākumi no galdniecības izstrādājumu ražošanas, savukārt ienākumi no finiera lokšņu un koka paneļu ražošanas veidoja 27,001 miljonu eiro. Uzņēmumam bija arī citi ieņēmumi 200 tūkstošu eiro apmērā.

SIA "Jeld-Wen Latvija" saražoto produkciju eksportē, Latvijā pērn pārdota produkcija vien 69 tūkstošu eiro apmērā. Uzņēmums 94% no neto apgrozījuma pērn guvis no preču pārdošanas citās Eiropas Savienības dalībvalstīs, pārējos 6% veidoja ienākumi no preču eksporta uz citām valstīm.

SIA "Jeld-Wen Latvija" pērn nodarbināja 526 darbiniekus, tā kopējie maksājumi valsts kopbudžetā pagājušajā gadā bija 1,717 miljoni eiro.

2018. gadā uzņēmums sagaida, ka turpinās sekmīgi attīstīties.

SIA "Jeld-Wen Latvija" dibināts 1994. gadā un nodarbojas ar durvju plākšņu, durvju un ar tām saistīto komponentu ražošanu un pārdošanu. Uzņēmuma pamatkapitāls ir 71 143 eiro, un tā vienīgais īpašnieks ir Dānijā reģistrētā kompānija "Jeld-Wen" A/S, kas savukārt pieder ASV kompānijai "Jeld-Wen Intenrational Holding Inc.".

SIA "Jeld-Wen Latvija"apgrozījums 2016. gadā bija 72,233 miljoni eiro, tā pēc nodokļiem – 1,316 miljoni eiro. Uzņēmums tajā gadā nodarbināja 518 darbiniekus, un tā kopējie maksājumi valsts kopbudžetā bija 1,753 miljoni eiro.