''Sods noteikts no uzņēmumu gada apgrozījuma, vērtēts arī pārkāpuma smagums, katra dalībnieka iesaiste un pārkāpuma ilgums,'' skaidroja Račko. Uzņēmumiem arī piemērots tiesiskais pienākums izbeigt konstatētos pārkāpumus.

"Baltstor" ir veikalu "Mego" un "Vesko" preču zīmolu pārvaldītājs, bet "Lenoka'' ir "Baltstor" partneris. Kopumā šie mazumtirgotāji aizņem aptuveni 10% tirgus.

Saskaņā ar Račko pausto uzņēmumi darījumos ar piegādātājiem sistemātiski piemērojuši nepamatotas sankcijas par darījumu noteikumu pārkāpumiem – gan par neprecīzām cenām pavadzīmes, gan par nepilnīgu preču pasūtījumu izpildi. "Negodīgas ir sistemātiski piemērotas sankcijas, kas tiek piemērotas neatkarīgi no pārkāpumu lieluma un neļaujot tās izdiskutēt," viņš skaidroja, piebilstot, ka vēl viens rādītājs ir sankciju apmērs, proti, tās nedrīkst pārsniegt 10% no pamatparāda summas. Sodītie mazumtirgotāji piemērojuši sankcijas pat līdz 400% apmērā no pamatparāda summas.

KP kopumā aptaujās 30 piegādātājus, kas sadarbojas ar "Baltstor" mazumtirdzniecības kooperāciju, dažādās preču kategorijās: maize un tās izstrādājumi, gaļa un tās izstrādājumi, piens un piena produkti, graudu produkti un bezalkoholiskie dzērieni. Pārkāpumā iesaistītie mazumtirgotāji negodprātīgi iepirkuma varu pielietojuši pret 60% KP izpētes lietā apskatīto piegādātāju.

Saskaņā ar KP datiem "Baltstor" no piegādātājiem nepamatoti saņēmis vairāk nekā trīs tūkstošus eiro, bet "Lenoka" teju 13 tūkstošus eiro. Račko uzsvēra, ka cietušajiem ir tiesības no pārkāpējiem prasīt kompensāciju civilprocesa ietvaros.

Sods abiem mazumtirgotājiem piemērots 9. martā, pastāstīja KP Juridiskā departamenta juriskonsulte Rūta Kunkulberga. Šobrīd kā "Baltstor", tā "Lenoka" vēl ir 31 diena, lai KP lēmumu pārsūdzētu.

Kā skaidroja Kunkulberga, piegādātāji nereti baidās ziņot par negodprātīgiem mazumtirgotājiem, raizējoties, ka tas var negatīvi ietekmēt viņu tālākas sadarbības iepējas. Šī iemesla dēļ sūdzības visbiežāk tiek saņemtas anonīmi, taču KP cer, ka pēc šī lēmuma tas varētu mainīties.

"Cerams šis lēmums kalpos kā atturošs piemērs citiem," teica Račko.

Negodīgas mazumtirdzniecības prakses aizlieguma likuma, kas tika pieņemts 2015. gadā, bet spēkā stājās aizpērn, mērķis ir ierobežot mazumtirgotāju iepirkuma varas izmantošanu pret piegādātājiem, lai līdzsvarotu piegādātāju un mazumtirgotāju intereses mazumtirdzniecībā.

Likums attiecas uz mazumtirgotājiem, aizliedz viņiem veikt negodīgas darbības un noteikt netaisnīgus termiņus norēķiniem par piegādātajām precēm, kā arī paredz atbildību par izdarītajiem pārkāpumiem.