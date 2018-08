Degvielas mazumtirdzniecības uzņēmums "Kool Latvija" tuvākajā laikā Latvijā plāno atvērt vēl trīs degvielas uzpildes stacijas (DUS) ar veikaliem, pastāstīja "Kool Latvija" valdes loceklis Sandis Šteins.

"Mums ir piecas struktūrvienības, kuras darbojas, un tagad celtniecības stadijā ir vēl viena DUS Dzelzavas ielā, Rīgā, ko plānojam nodot ekspluatācijā šogad oktobrī. Vēl šogad plānojam atvērt vismaz trīs struktūrvienības, norit būvatļauju saskaņošanas process, līdz ar to mēs nevaram pateikt, vai tās paspēsim atvērt konkrēti šogad jeb tie projekti pāries uz nākamo gadu," sacīja Šteins, piebilstot, ka tās atradīsies blakus Piņķiem, Rīgā un Jelgavā.

Viņš pastāstīja, ka šā gada 9. jūlijā uzņēmums jau atvēra jaunu tirdzniecības vietu Tērbatas ielā, Rīgā, blakus "Saktas" puķu tirdziņam, ieguldot tajā mazāk nekā 100 000 eiro. "Šī vieta ir ļoti ērta kājāmgājējiem un no zīmolu eksponēšanas viedokļa tā ir ļoti pateicīga. Tā ir labi pārredzama no vairākām pusēm un klientu plūsma ir ļoti dažāda - gan cilvēki, kas dodas uz parku, gan daudz garāmgājēju, biroja darbinieku. Tāpat blakus ir puķu tirdziņš, līdz ar to šie visi apsvērumi kopumā nāca par labu tam, lai šajā vietā mēs atvērtu jaunu veikalu," sacīja Šteins.

Pēc viņa teiktā, šajā vietā uzņēmums testēs jaunus produktus, iekams laist tos apgrozībā citās "Kool Latvija" struktūrvienībās. "Šī tirdzniecības vieta, ir, tā teikt, iestrāžu vieta, kur izmēģināt visu jauno un, ja tas jaunais ir labs, garšo un patīk klientam, mēs to tālāk piedāvājam arī citviet," teica "Kool Latvija" valdes loceklis.

Pēc viņa teiktā, uzņēmums izskata nākotnē iespējas atvērt gan jaunas DUS, gan arī veikalus. Patlaban ierobežoto administrācijas resursu un loģistikas dēļ jaunu struktūrvienību atvēršana vairāk tiek apsvērta Rīgā un Rīgas reģionā, bet uzņēmums pieļauj arī iespējas sadarboties ar citiem komersantiem franšīzes modeļa versijā, izskatot attīstības iespējas citviet Latvijā.

Informācija "Firmas.lv" liecina, ka 2016. gadā "Kool Latvija" strādāja ar 422 201 eiro apgrozījumu un 558 916 eiro zaudējumiem.

Jau ziņots, ka "Kool Latvija" ir reģistrēts 2016. gada septembrī, un tā pamatkapitāls ir 806 667 eiro. Kompānijas īpašnieki ir AS "Simamore" (24,79%), kas pieder Igaunijā reģistrētajai "Advokaadiburoo Primus", kā arī AS "MEE invest" (28,10%), alternatīvo ieguldījumu fonds "ZGI-3" (24,79%), kurā investējusi "Attīstības finanšu finanšu institūcija "Altum"", un SIA "Duso" (2,48%), kā arī Šteinam, Kasparam Feldmanim, SIA "Arcade Invest" un Denisam Kairānam, kuriem katram pieder 4,96%.