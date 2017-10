Jau 2013. gadā uzņēmums SIA "Sunny", kas sākotnēji izveidoja šo zīmolu, beidzis darboties, jo izrādījās, ka šī uzņēmuma aktīvi pārnesti uz citām kompānijām, un tajās viņa sieva vairs nav līdzīpašniece, ziņo raidījums.

AP atgādina, ka Kozlovska sieva kopā ar vairākiem biznesa partneriem, tostarp arī no Krievijas, savulaik bija izveidojusi uzņēmumu SIA "Sunny". Uzņēmums pirms 2013. gada apkalpojis vairākas ēdināšanas vietas, gan publiskas, gan esošas valsts iestādēs, piemēram, Saeimas un Iekšlietu ministrijas ēdnīcas. "Lursoft" dati liecina, ka firmas galvenie īpašnieki bijuši trīs - Kristīnei Kozlovskai piederēja 30%, tikpat kādai Lienei Podiņai un vēl 30% kādam Kipras uzņēmuma "Estate Management Limited". Kas aiz tā stāv, ministrs raidījumam neatklāj, bet var noprast, ka tie ir partneri no Krievijas.

Jau ziņots, ka pirms divām nedēļām raidījumā'"Aizliegtais paņēmiens" videofragmentā tika rādīts, kā uzņēmums, kurš strādā zem zīmola "Sunny" Dzelzavas ielā, potenciālai darbiniecei piedāvāja daļu algas saņemt "konvertā." Šādu piedāvājumu izteica kompānijas darbiniece Eva Taala darba intervijā. Juridiskais šobrīd šai kompānijai ir nosaukums "Restorāns divi", un tā pastarpināti pieder kādam Jānim Podiņam.

Pēc iekšlietu ministra teiktā, Jānis Podiņš esot saistīts ar Mārtiņu Buti, neoficiāli zināms, ka Podiņš ir Butes patēvs, un tieši šis darījuma partneris, būdams valdes loceklis, savulaik arī pārnesis SIA "Sunny" aktīvus uz citām kompānijām. Kristīne Kozlovska par to vērsusies policijā, un šobrīd saistībā ar to sākti vairāki kriminālprocesi, ziņo raidījums.

"Tas nozīmē, ja iepriekš ir uzņēmumam vairākas pakalpojumu sniegšanas vietas, daļa no šādām vietām pāriet citu uzņēmumu, kā saka, kontrolē, kas, visticamāk, nav korekti no, maigi sakot, no dalībnieku sadarbības viedokļa," norādījis Kozlovskis.

Pats Mārtiņš Bute no intervijas "Aizliegtajam paņēmienam" atteicās, bet telefoniski īsziņā skaidro, ka konflikts ar partneriem sācies tieši šo ēdināšanas vietu dēļ, kuras esot bijušas nerentablas.

"SIA Sunny sliktais finanšu stāvoklis radās, jo pakļāvos iekšlietu ministra Kozlovska prasībai turpināt zaudējumus nesošo Iekšlietu ministrijas darbinieku ēdināšanu Čiekurkalna 1. garajā līnijā, kā arī citu nelikvīdu struktūrvienību subsidēšanu, kā rezultātā radās negatīva naudas plūsma," raidījumam norāda Bute.

"Šo pakalpojumu pārtraukšana netika atbalstīta, jo grautu ministra reputāciju. (..) Konflikta risināšanas metode šobrīd no manu partneru puses ir 2013. gadā Valsts policijas sākti trīs kriminālprocesi. Lai nekaitētu savai aizstāvības taktikai kriminālprocesos, turpmāk komentārus nesniegšu," paudis Bute.

AP atzīmē, ka šī gada septembrī SIA "Sunny" savu darbību oficiāli izbeidza, paliekot parādā valstij aptuveni 300 tūkstošus eiro pēc nodokļu uzrēķina.

Nodokļu parādi jau gan ir arī tajās kompānijās, kas pārņēmušas "Sunny" biznesu, un kas tiešāk vai netiešāk pieder ar Buti saistītiem cilvēkiem, secina AP. Kopā arī aptuveni 300 tūkstoši eiro.

Aptuveni nedēļu pēc raidījuma Dzelzavas ielā zīmols "Sunny" jau nomainīts uz citu - "Pusdienu klubs". Juridiski gan to apkalpo aizvien uzņēmums "Restorāns divi." Tiesa, kāpēc tādas pārmaiņas, komentārus Bute raidījumam nesniedz.