Starptautisko un vietējo kravu pārvadājumu veicējs SIA "Kuehne+Nagel" 2017. gadā palielinājis apgrozījumu par 6,3%, salīdzinot ar gadu iepriekš, un tas pērn bija 16,466 miljoni eiro, ziņo "Lursoft" Klientu portfelis.

Taču 2017. gadā uzņēmums strādājis ar zaudējumiem, kas sasniedza 71 tūkstoti eiro, pretēji peļņai 2016. gadā.

Uzņēmums vadības ziņojumā norāda, ka tā apgrozījums 2017. gadā pieauga galvenokārt jūras kravu pārvadājuma pieauguma dēļ. SIA "Kuehne+Nagel" gada pārskats liecina, ka tā ieņēmumi no kravu jūras pārvadājumiem pērn bija 8,445 miljoni eiro (pieaugums par 31,8% salīdzinājumā ar 2016. gadu).

Ieņēmumi no kravu gaisa pārvadājumiem bija 3,266 miljoni eiro (pieaugums par 10,9%), ieņēmumi no noliktavu pakalpojumiem veidoja 3,086 miljonus eiro (kritums par 16,2%), savukārt ieņēmumi no kravu sauszemes pārvadājumiem veidoja 1,669 miljonus eiro (kritums par 31,8%).

SIA "Kuehne+Nagel" vadības ziņojumā atzīmē, ka administrācijas izmaksas 2017. gadā, salīdzinot ar 2016. gadu, pieauga par 11,5%, jo pērn vidējais darbinieku skaits pieauga par 21,5%, kā arī pieauga nomas izmaksas. Pagājušajā gadā SIA "Kuehne+Nagel" nodarbināja vidēji 79 darbiniekus, bet 2016. gadā uzņēmums nodarbināja 65 darbiniekus.

Uzņēmuma kopējie maksājumi valsts kopbudžetā pērn samazinājās teju uz pusi un bija 970 tūkstoši eiro.

Šogad uzņēmums plāno palielināt jūras kravu pārvadājumu apjomus, kā arī meklēt jaunus darbības virzienus. SIA "Kuehne+Nagel" plāno noturēt, attīstīt un paplašināt klientu loku un apjomus sauszemes un gaisa pārvadājumu jomā.

SIA "Kuehne+Nagel" dibināta 1992. gadā, uzņēmuma pamatkapitāls ir 142 287 eiro, un tā vienīgais īpašnieks ir Zviedrijā reģistrētā kompānija "Kuehne & Nagel Investment AB".

2016. gada SIA "Kuehne+Nagel" apgrozījums bija 15,485 miljoni eiro, un tā peļņa pēc nodokļiem bija 67 tūkstoši eiro. Uzņēmuma kopējie maksājumi valsts kopbudžetā tajā gadā bija 1,782 miljoni eiro.