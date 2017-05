"NBP Park" pieder privātai investīciju grupai SIA "Nordic and Baltic Property Group" ar galveno biroju Stokholmā.

"Nordic and Baltic Property Group" investīciju portfelī ietilpst nekustamie īpašumi Baltijas valstīs, Somijā un Krievijā, nomnieku vidū ir tādi pazīstami uzņēmumi, kā "NCC", "Telia Company Finland", "Swedbank", "Nordea", "Danske Bank", "Transcom", "Narvesen", "Seesam" un citi.

"Nordic and Baltic Property Group" Baltijas valstīs darbojas no 2010.gada, un grupai pieder četri biroju centri Rīgā, trīs biroju centri Viļņā un "Ericsson" rūpnīcas ēka Tallinā. "Nordic and Baltic Property Group" investē pārsvarā biroju, loģistikas un mazumtirdzniecības nekustamajos īpašumos ar investīciju horizontu līdz 15 gadiem, grupas portfelī ir arī divas viesnīcas Viļņā un Sanktpēterburgā un medicīnas klīnika Rīgā. Grupas portfelis trijās Baltijas valstīs, Somijā un Krievijā ir 250 miljonu eiro vērtībā.

Jau ziņots, ka "Lattelecom" izsolē piedāvāja iegādāties nekustamo īpašumu Audēju ielā 15, kas sastāv no zemes gabala un ēkas, un ēku Kalēju ielā 48. Īpašumus "Lattelecom" piedāvāja iegādāties atklātā izsolē ar augšupejošu soli un izsoles sākuma cenu 4,56 miljoni eiro, pēc nekustamo īpašumu vērtētāju 2016. gadā noteiktās tirgus cenas. Īpašumu izsoles tika organizētas arī 2011. gadā (sākumcena - 3,4 miljoni eiro) un 2013. gadā, kad, samazinot ēkai noteiktā apgrūtinājuma apjomu, sākumcena tika noteikta 4,55 miljoni eiro.

"Lattelecom" grupa piedāvā elektroniskās saziņas risinājumus mājsaimniecībām, maziem un vidējiem uzņēmumiem, valsts un pašvaldību institūcijām, kā arī korporatīvajiem klientiem. "Lattelecom" grupā ir uzņēmumi - "Lattelecom", "Lattelecom BPO", "Citrus Solutions", "Lattelecom Technology", "Media 360" un "Baltijas Datoru akadēmija". "Lattelecom" pieder arī 23% SIA "Latvijas mobilais telefons" daļu.

"Lattelecom" pieder valstij Privatizācijas aģentūras personā (51%) un Dānijā reģistrētajam "TeliaSonera" meitasuzņēmumam "Tilts Communications" (49%). Pēc kompānijas sniegtās informācijas, "Lattelecom" grupas peļņa pērn bija 32 miljoni eiro, bet apgrozījums sasniedza 193,25 miljonus eiro.