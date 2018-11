AS " Latvenergo " no šā gada oktobra saviem klientiem Lietuvā papildus elektroenerģijai sāka piedāvāt arī dabasgāzi, portāls "Delfi" uzzināja uzņēmumā.

Tādējādi šobrīd uzņēmums ir vienīgais no enerģētikas komersantiem, kas darbojas visos tirgus segmentos Latvijā, Lietuvā un Igaunijā.

"Darbības uzsākšana Lietuvas dabasgāzes tirgū ir sekmīgas darbības elektroenerģijas tirgū nākamais loģiskais solis, paplašinot mūsu piedāvājumus un tādējādi nostiprinot savas pozīcijas visos Baltijas valstu enerģētikas tirgos. Mūsu galvenais klientu Lietuvā ir mazie un vidējie uzņēmumi, kuri ir ieinteresēti abus resursus – elektrību un gāzi – saņemt no viena piegādātāja. Piedāvājot abus resursus, mēs veidojam ērtu apkalpošanas vidi klientiem, apliecinot savu vienmēr stipro pusi biznesā – klientu apkalpošanas un piedāvātā servisa kvalitāti," norāda AS "Latvenergo" pārdošanas direktors Uldis Mucinieks.

AS "Latvenergo" ar tirdzniecības zīmolu "Elektrum" Latvijā, Lietuvā un Igaunijā piedāvā elektroenerģiju, dabasgāzi un saules paneļu uzstādīšanu. Darbību katrā no valstīm raksturo savas atšķirības gan tirgus regulācijas vidē, gan klientu uzvedībā, veidojot katra specifikai atbilstošu piedāvājumu. Esot vairāk nekā 10 gadus Baltijas enerģētikas tirgos, "Latvenergo" ir vērtības ziņā vadošais enerģētikas, apsteidzot lielākos kaimiņvalstu uzņēmumus, norāda uzņēmumā.

Dabasgāzes tirgū "Latvenergo" ilgstoši ir bijis viens no lielākajiem patērētājiem, tādējādi uzkrājot abpusēju pieredzi, kas ļauj veidot pārdomātus tirgus piedāvājumus.

Tas nozīmē gan uzkrātas zināšanas elektroenerģijas tirgū, īpaši klientu apkalpošanas jomā, gan arī pieredzi izdevīgu piegāžu nodrošināšanu dabasgāzes sektorā. Latvenergo dabasgāzi iegādājas no dažādiem avotiem – gan no uzņēmuma "Latvijas Gāze" un sašķidrinātās dabasgāzes termināļa Klaipēdā, gan no citiem tirgotājiem, kuri iepirkumā spēj piedāvāt šo resursu.