Latvijā izstrādātie bezpilota lidaparāti jeb droni "Aerones" sāk gatavoties pirmajiem lielajiem darbiem – šonedēļ drons tiek vests uz Ventspili, lai tīrītu vēja turbīnas, bet drīzumā gaidāms lēmums, kas var būtiski ietekmēt uzņēmuma nākotni – "Aerones" ir viens no diviem pretendentiem pasaules enerģētikas milža "NextEra Energy" rosinātajā konkursā par vēja turbīnu parku apkopi Kanādā.

"Aerones" ir augstas celtspējas – līdz 200 kilogramiem – bezpilota lidaparāts, kurš spēj operēt neierobežoti ilgu laiku gaisā, jo ūdens, elektrība un visi citi nepieciešamie resursi tiek nodrošināti no zemes izmantojot ģeneratorus, portālam "Delfi" stāsta uzņēmuma valdes priekšsēdētājs Jānis Putrāms.

Augstas celtspējas bezpilota lidaparāta izstrāde sākta 2015. gadā un kopš šī laika kompānija ir pilnībā koncentrējusies produkta izstrādei. Visi resursi tiek investēti dronā un pēdējā gada laikā investīcijas sasniegušas vairākus simtus tūkstošu eiro. ""Aerones" bezpilota lidaparāts ir unikāls tirgū. Tas pagaidām ir vienīgais augstas celtspējas bezpilota lidaparāts pasaulē, kas spēj operēt bez laika ierobežojumiem resursu dēļ. Vēja turbīnu apkopes tirgū mēs šobrīd esam pirmie," stāsta Putrāms.

Vienīgie pasaulē

Viņš atzīst, ka agri vai vēlu tirgū būs konkurence un arī citi uzņēmumi mērķēs uz šo nišu. Šobrīd "Aerones" jau esot iesniedzis četrus patenta pieteikumus par atsevišķām sava drona aprīkošanas niansēm. Pasaulē ir vairāk nekā 700 000 vēja turbīnu un tirgus vērtība ir mērāma miljardos dolāru, tāpēc uzņēmums uz savu nākotni skatās ar optimismu. Vienas vēja turbīnas apkopes izmaksas ar dronu esot apmēram ap 2000 eiro, bet to apkopei ar alpīnistiem izmaksas esot jau pat 20 reizes lielākas, sava produkta priekšrocības iezīmē uzņēmuma vadītājs.

Viņš atzīst, ka šobrīd saņemot interesi no uzņēmumiem no visas pasaules. Arī jautājumu loks esot specifisks, piemēram, kāds naftas platformu lauks pie Britu salām interesējas par to mazgāšanu, lai attīrītu no putekļiem, kas paaugstina objekta ugunsbīstamību. Savukārt vēja turbīnu lauki no visas pasaules interesējas par to attīrīšanu no netīrumiem, kukaiņiem, putekļiem vai arī no apledojuma. "Aeirones" pārstāvis patlaban arī devies uz Arābu Emirātiem, kur tieši prezentējot drona piedāvātās iespējas. Vienlaikus uzņēmums ir iekļuvis pasaules enerģētikas milža "NextEra Energy" izsludinātajā konkursā par tā vēja turbīna parku Kanādā apkopes risinājumiem un atbrīvošanu no apledojuma, kurš samazina vēja dzirnavu darbības efektivitāti.

Par iekļūšanu finālā uzņēmums jau sev garantējis finansiālu bonusu un nu gatavojas doties uz Kanādu, lai klātienē prezentētu savas iespējas un nākotnē iespējams pretendētu jau uz nozīmīgu pasūtījuma līgumu otrpus okeānam. Putrāms norāda, ka arī šajā tenderī viņu piedāvājums ir unikāls, jo sāncenši piedāvājot ultraskaņas risinājumus, kas no turbīnu spārniem "atgrūžot" apledojumu un mitrumu.

Darbs pie "Aeirones" drona izstrādes bijis ļoti laikietilpīgs. "Pirmais pusgads vispār pagāja tikai pie datora veicot aprēķinus, pirms sākām reālu būvniecību. Viena kļūda tevi var atmest atpakaļ pa gadu," norāda uzņēmuma vadītājs. Uzņēmuma drons veidots ar 28 motoriem, tāpēc, ja gadījumā kāds dzinējs iziet no ierindas, tas turpina lidot un ir vadāms. Visa elektronika droniem tiekot komplektēta uz vietas. Šobrīd uzņēmumam jau ir viens "darbu veicējs" un viens prototips, bet līdz gada beigām varētu tikt uzbūvēti vēl vairāki droni.

"Sākumā pārvaldīsim paši, bet vēlāk plānojam šo pakalpojumu jau franšīzē izplatīt pa visu pasauli," stāsta Putrāms. Viens no iespējamajiem nākotnes modeļiem arī varētu būt, ka uzņēmuma vadības pults un pilots atrodas Latvijā, bet drons strādā un tiek vadīts pilnīgi citā pasaules malā.

"Produkta unikalitāte nodrošinot iespēju to pielāgot dažādu servisu nodrošināšanai, kādus šobrīd nenodrošina neviens cits uzņēmums pasaulē - ugunsdzēsība, augstceltņu tīrīšana un vēja turbīnu apkope," turpina uzņēmuma vadītājs.

Šobrīd vēja turbīnas tīrīšanu veic tikai industriālie alpīnisti vai helikoptera servisa nodrošinātāji. Abi šie procesi ir bīstami tiešajam darbaspēkam, kā arī ļoti dārgi un laikietilpīgi. "Aerones" tehnoloģija spēj uzlabot vēja turbīnu tīrīšanas servisu nodrošinot daudz drošāku, ērtāku un lētāku risinājumu salīdzinot ar jebkuru šobrīd pieejamo servisu. Papildus tam, "Aerones" bezpilota lidaparāts spēj pārklāt vēja turbīnas lāpstiņas ar ūdensizturīgu pārklājumu, kas pasargā no netīrumiem un ledus uzkrāšanos ziemā.

Vēl viens "Aerones" risinājums piedāvā iespēju dzēst ugunsgrēkus daudzstāvu mājām augstumā līdz 300 metriem, kādā ar ugunsdzēsēju kāpnēm piekļūt nav iespējams. Turklāt bezpilota lidaparātam gan ūdens, gan putas, gan elektrība tiek nodrošināta no zemes, līdz ar to dzēšanas ilgums ir neierobežots. Šis virziens gan pagaidām ir "piebremzēts" un netiekot attīstīts, ko nevar teikt par augstceltņu tīrīšanu. Aizvadītajā nedēļas nogalē Rīgā jau noritējuši testi "Z-Towers", kura tīrīšanu turpmāk varētu nodrošināt "Aerones".

Līdzīgi kā vēja turbīnu tīrīšanu, arī augstceltņu tīrīšanai šī brīža vienīgais risinājums ir manuāls tīrīšanas process, kur cilvēki, izmantojot troses, mazgā ēkas un logus pašu rokām. "Aerones" spēj aizstāt šo manuālo darbu izmantojot tehnoloģijas. Pat ASV vienas no vadošās ēku tīrīšanas kompānijas vadītājs ir apliecinājis, ka pēc gadiem ilgas risinājuma meklēšanas un dažādu ideju apskatīšanas, "Aerones" risinājums ir vienīgais kas viņu pārliecina un kam viņš tic.

SIA "Aerones" ir vietējo uzņēmēju virzīts produkts un jaunuzņēmums. Starp tā īpašniekiem ir Putrāms, Dainis Krūze, kā arī pazīstamais autosportists un izgudrotājs Andris Dambis. 2017. gadā uzņēmums savu apgrozījumu gandrīz desmitkāršoja, apgrozot 75 939 eiro