Vairākus gadus senā strīdā par nodokļu nomaksu Latvijas valsts ar tiesu izpildītāja starpniecību vēlas pārdot izsolē Igaunijas uzņēmējam Indrekam Kuivallikam piederošo kompāniju "Polaris Invest", kuras sākuma cena ir 33,3 miljoni eiro.

"Šis strīds turpinās jau ilgāku laiku, un tas ir saistīts ar Latvijas valsti, un es uzskatu, ka pārdošana tā arī nekad nenotiks," Kuivalliks sacīja un piebilda, ka strīds ir saistīts ar Latvijas vēja enerģijas ražotāja "Winergy" pārdošanu. Igaunijas uzņēmējam šajā kompānijā kādreiz piederēja vairākumss.

Igaunijas uzņēmumu reģistra dati liecina, ka Latvijas valsts interesēs ir arestētas "Polaris Invest" akcijas. Izsoli organizē tiesu izpildītāja un bankrota administratore Elina Vīlipusa. Pieteikumus izsolei pieņems 12.-19.jūnijā.

Kuivallika kontrolētā kompānija "Wind One" 92,8% "Winergy" kapitāldaļu iegādājās 2012.gada beigās. 2015.gadā "Winergy" paziņoja, ka Kuivalliks ir pārdevis savas vairākuma daļas mazākuma īpašniekam, ASV uzņēmējam Devonam Ārčeram. Savukārt "Wind One" pa šo laiku no uzņēmumu reģistra ir dzēsts.

Agrāk "Wind One" aktīvu vērtība sasniedza 15 miljonus eiro, ko galvenokārt veidoja "Winergy" kapitāldaļas, bet pēc darījuma "Winergy" aktīvu vērtība bija vien 44 eiro.

"Polaris Invest" ir investīciju kompānija, kuru kontrolē Kuivalliks. Tai pieder daļas dažādos uzņēmumos, tostarp pērn decembrī "Polaris Invest" no "East Capital Explorer" iegādājās 63% telekomunikāciju kompānijā "Starman", bet pēc tam "Starman" biznesu Igaunijā pārdeva Somijas telekomunikāciju kompānijai "Elisa".