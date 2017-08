Jūlijā noslēgusies pārbaude par saimniecisko darbību uzņēmumā "Latvijas autoceļu uzturētājs" (LAU), no kura valdes priekšsēdētāja amata otrdien atkāpās Vladimirs Kononovs, un kompānijas valdei uzdots sniegt paskaidrojumus, pastāstīja LAU padomes priekšsēdētājs Uldis Reimanis.

Viņš norādīja, ka pārbaudi veica Satiksmes ministrijas (SM) Audita nodaļa un visiem LAU valdes locekļiem dota iespēja rakstīt paskaidrojumus līdz 10.augustam par to, vai audita slēdzienā minētais atbilst patiesībai.

Taujāts, vai pārbaudē atklāti kādi pārkāpumi vai neatbilstības, Reimanis atzīmēja, ka patlaban, kamēr nav saņemti valdes paskaidrojumi, negribētu sacīt, ka uzņēmumā kāds ir kaut ko pārkāpis. Vienlaikus viņš nemācēja teikt, vai LAU valdes priekšsēdētāja Kononova lēmums atkāpties no amata ir saistīts ar šīs pārbaudes rezultātiem. Kononovs neesot par saviem plāniem vai atkāpšanās iemesliem informējis Reimani.

Tāpat kompānijas padomes priekšsēdētājs pastāstīja, ka Kononovs atkāpies no valdes priekšsēdētāja amata, taču joprojām saglabā LAU Rēzeknes ceļu rajona direktora amatu. Arī to paredzēts vērtēt kopā ar audita rezultātiem.

Jau ziņots, ka otrdien no amata atkāpies LAU valdes priekšsēdētājs Kononovs, kurš šo amatu ieņēma kopš 2011.gada novembra. Šā gada novembrī būtu beidzies viņa otrais pilnvaru termiņš uzņēmuma vadītāja amatā.

Kononovs norādīja, ka atkāpies personīgu motīvu vadīts, bet nesniedza plašākus komentārus, kāpēc šādu soli spēris dažus mēnešus pirms amata pilnvaru termiņa beigām. "Tās ir manas personīgās domas, tāpēc plašāku komentāru nebūs," viņš teica.

LAU izveidots 2006.gada 6.jūnijā, apvienojot četras kapitālsabiedrības - AS "Centrālā reģiona ceļi", AS "Latgales ceļi", AS "Kurzemes ceļi", AS "Vidzemes ceļi". LAU ir stratēģisks valsts autoceļu infrastruktūras uzturēšanas uzņēmums, kas nodrošina valsts autoceļu kompleksās ikdienas uzturēšanas darbu plānošanu un veikšanu, pašvaldību maģistrālo, tranzītu ielu un citu autoceļu ikdienas uzturēšanu, kā arī būvmateriālu - dolomīta šķembu, drupinātās grants un sagatavotās smilts - ražošanu.