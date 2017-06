AS " Latvijas gāze " akcionāri kārtējā sapulcē piektdien atbalstīja sadales sistēmas operatora nodalīšanas modeli, dibinot meitasuzņēmumu, liecina kompānijas paziņojums biržai " Nasdaq Riga ".

Akcionāri nolēma akceptēt "Latvijas gāzes " juridiskās nodalīšanas modeli - sadales sistēmas operatora izveidi reorganizācijas ceļā (mātesuzņēmums - tirgotājs; meitasuzņēmums - sadales sistēmas operators).

Vienlaikus nolemts ievēlēt zvērinātu revidentu SIA "Grant Thornton Baltic" reorganizācijas lēmuma pārbaudei, nosakot atalgojumu līgumā līdz 20 000 eiro, neieskaitot PVN, kā arī uzdot "Latvijas gāzes " valdei veikt nepieciešamās darbības un sagatavot dokumentu

projektus lēmuma pieņemšanai par uzņēmuma sadalīšanu.

Tāpat akcionāru sapulcē nolemts dividendēs no pagājušajā gadā "Latvijas gāzes " gūtās peļņas izmaksāt 37,107 miljonus eiro jeb 0,93 eiro par akciju. Par dividenžu aprēķina datumu noteikts 2017. gada 3. jūlijs, bet par dividenžu izmaksas datumu - 2017. gada 5. jūlijs.

Savukārt pārējo sadalei pieejamo "Latvijas gāzes " peļņas daļu 398 757 eiro apmērā nolemts ieskaitīt kompānijas nesadalītajā peļņā.

"Latvijas gāzes " akcionāri arī pieņēma zināšanai valdes, padomes, korporatīvās pārvaldības un zvērināta revidenta ziņojumu, apstiprināja 2016. gada pārskatu, ievēlēja revidentu 2017. gada pārskatu revīzijai, kā arī nolēma izmaksāt uzņēmuma padomes locekļiem vienreizēju piemaksu par 2016. gada darbības rezultātiem sešu ikmēneša atalgojumu apmērā.

Jau vēstīts, ka pagājušā gada nogalē tika dibināta AS ''Conexus Baltic Grid'', kurai no ''Latvijas gāzes '' nodoti dabasgāzes uzglabāšanas un pārvades sistēmas aktīvi. Atbilstoši Enerģētikas likumam ''Latvijas gāzei '' juridiski jānodala arī sadales sistēmas operators. Uz to gan neattiecas prasības par īpašnieku maiņu, kā tas ir attiecībā uz ''Conexus Baltic Grid'.

"Latvijas gāze " pērn strādāja ar 392,266 miljonu eiro apgrozījumu, kas ir par 11,8% mazāk nekā 2015. gadā, savukārt uzņēmuma peļņa pieauga par 22,9% - līdz 37,506 miljoniem eiro. "Latvijas gāzes " akcijas kotē "Nasdaq Riga" otrajā sarakstā.