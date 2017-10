Lai izveidotu optimālu kapitāla struktūru jaundibināmajam sadales sistēmas operatoram AS "Gaso" un refinansētu iepriekšējo gadu ieguldījumus sadales sistēmā, AS " Latvijas gāze " ir piesaistījusi 35 miljonu eiro aizņēmumu no AS "SEB banka", teikts uzņēmuma paziņojumā biržai "Nasdaq Riga".