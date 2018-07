Gāzes kompānijas AS " Latvijas gāze " padomes locekļi apstiprinājuši izmaiņas uzņēmuma valdē, kuras stāsies spēkā šī gada 16. augustā un saskaņā ar kurām darbu uzņēmumā sāks jauns valdes loceklis – Deniss Jemeļjanovs, ziņo "Lursoft" Klientu portfelis.

Izmaiņas uzņēmuma valdē veiktas, jo vairākiem AS "Latvijas gāze" valdes locekļiem šī gada 15. augustā beidzas pilnvaru termiņš. Uz trīs gadiem amatā atkārtoti iecelts valdes priekšsēdētājs Aigars Kalvītis un valdes locekle Elita Dreimane.

Savukārt līdzšinējais valdes loceklis Aleksandrs Frolovs savu amatu atstās. Viņa vietā par valdes locekli iecelts Deniss Jemeļjanovs, kurš kopš 2017. gada ir AS "Gaso" padomes loceklis.

Izmaiņas stāsies spēkā 2018. gada 16. augustā.

Bez šiem trim valdes locekļiem AS "Latvijas gāze" valdē turpina darboties valdes loceklis Sebastians Grēblinghofs.

AS "Latvijas gāze" dibināta 1991. gadā, un uzņēmums nodarbojas ar dabasgāzes tirdzniecību. 2017. gadā AS "Latvijas gāze" apgrozījums bija 281,571 miljons eiro un uzņēmuma tīrā peļņa bija 24,217 miljoni eiro. AS "Latvijas gāze" pamatkapitāls ir 55 860 000 eiro; tās akcijas tiek tirgotas "Nasdaq Riga" fondu biržā.