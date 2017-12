Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas ( SPRK ) padome AS "Gaso" izsniegusi licenci dabasgāzes sadalei un anulējusi dabasgāzes sadales licenci AS "Latvijas gāze", līdz ar to sadales pakalpojumus, kurus līdz šim sniedza "Latvijas gāze", turpmāk Latvijā nodrošinās "Gaso" portālu "Delfi" informē SPRK.