Vienlaikus izteikts ASV dolāros "Latvijas Kuģniecības" koncerna apgrozījums pērn pieauga par 7,4% un sasniedza 99,714 miljonus ASV dolāru, bet zaudējumi palielinājās 3,5 reizes un bija 25,177 miljoni ASV dolāru.

Koncerna finanšu pārskata vadības ziņojumā teikts, ka zaudējumi 2016.gadā galvenokārt ir skaidrojami ar strauju "Latvijas Kuģniecības" koncerna flotes vērtības samazinājumu, proti, par 24,13 miljoniem ASV dolāru un ar ASV dolāra un eiro valūtas kursa negatīvo ietekmi 3,67 miljonu ASV dolāru apmērā.

"Neskatoties uz koncerna negatīvo finanšu rezultātu, peļņa pirms procentiem, nodokļiem, nolietojuma atskaitījumiem (EBITDA) pieauga un sasniedza 49,59 miljonus ASV dolāru (2015.gadā - 46,62 miljoni ASV dolāru), kas skaidrojams ar nedaudz augstāku TCE jeb laika nomas ekvivalentu, kas tika sasniegts pārskata periodā, kā arī ienākumiem no kuģu tehniskās vadības pakalpojumiem trešajām pusēm un no nekustamo īpašumu nomas ienākumiem," teikts vadības ziņojumā.

Tajā arī norādīts, ka "Latvijas Kuģniecības" koncerna kopējie ienākumi 2016.gadā palielinājās saistībā ar nedaudz lielākiem ienākumiem no esošajiem laika nomas līgumiem, kas noslēgti 2015.gadā, un ņemot vērā faktu, ka nedaudz lielāka daļa kuģu bija nodarbināti reisu nomā, kur ienākumos tiek ieskaitītas arī bunkura apmaksa, ostu nodevas un komisijas, bet kas kopumā tik un tā palielināja neto reisu rezultātu par 2,7 miljoniem ASV dolāru. Pārējo ienākumu palielinājumu nodrošināja tehnisko vadības pakalpojumu sniegšana trešajām pusēm un nekustamo īpašumu noma. Pērn koncerns sniedzis dažādus pakalpojumus arī saistītajām pusēm (uzņēmumi ar kopīgu akcionāru kontroli), kas ļāva koncernam ģenerēt 33,28 miljonu ASV dolāru ienākumus, kas ir 33% no kopējiem ienākumiem (2015.gadā - 31,66 miljoni ASV dolāru jeb 34%).

Vienlaikus administratīvās izmaksas turpināja samazināties un pērn bija 5,71 miljons ASV dolāru (2015.gadā - 7,21 miljons ASV dolāru), galvenokārt saistībā ar zemākām juridisko pakalpojumu izmaksām un spēcīgo ASV dolāra un eiro maiņas kursu. "Koncerna ienākumi tiek gūti ASV dolāros, bet administratīvie izdevumi galvenokārt ir eiro," piebilsts vadības ziņojumā.

Koncerna administratīvie izdevumi pamazām samazinās arī saistībā ar Latvijā un ārvalstu jurisdikcijās reģistrēto meitassabiedrību apakšstruktūru likvidāciju un restrukturizāciju. 2016.gadā ārvalstu jurisdikcijās likvidētas 14 sabiedrības. Vienlaikus Latvijā veikta SIA "Nafta Invest", SIA "Skonto nafta" un nekustamo īpašumu kompāniju SIA "LASCO nekustamie īpašumi", SIA "Darījumu centrs Daugava" un SIA "Rīgas līcis" reorganizācija, tās pievienojot mātessabiedrībai SIA "LASCO Investment". Tāpat 2016.gada novembrī nodibināta meitassabiedrība SIA "LSC IT" ar mērķi nodrošināt koncerna ietvaros izmaksu ziņā efektīvākus informācijas tehnoloģiju (IT) pakalpojumus.

"Latvijas Kuģniecības" koncerns pērn turpināja atbrīvoties arī no ar pamatdarbību nesaistītiem aktīviem, lai nodrošinātu finansiālo saistību izpildi un koncentrētos uz pamata saimniecisko darbību – kuģniecību. Tostarp 2016.gadā pabeigts nekustamā īpašuma "Lejastiezumi" pārdošanas darījums, kā arī ir saņemti vairāki spekulatīvi piedāvājumi citiem nekustamajiem īpašumiem. "Nekustamo īpašumu tirgus joprojām ir statisks ar mazu likviditāti, tādēļ sagaidāms, ka atbrīvošanās no šiem aktīviem var aizņemt vairāk laika. Neskatoties uz to vadība aktīvi strādā ar potenciālajiem pircējiem no ārvalstīm un cer 2017.gada laikā noslēgt turpmākus pārdošanas darījumus," teikts vadības ziņojumā.

2016.gada 31.decembrī "Latvijas Kuģniecības" koncerna aktīvu kopējā vērtība bija 355,487 miljoni ASV dolāru, kas ir par 14,8% mazāk nekā gadu iepriekš, kad koncerna aktīvi bija 417,024 miljonu ASV dolāru apmērā. "Samazinājums galvenokārt saistīts ar flotes nolietojumu un zaudējumiem no flotes vērtības pārvērtēšanas. Ilgstoša ienākumu samazināšanās visa 2016.gada garumā, ko piedzīvo kuģu īpašnieki tankkuģu segmentā, izraisīja būtisku negatīvu ietekmi uz aktuālajām lietoto kuģu pārdošanas vērtībām, ko valde arī ņēma vērā. Rezultātā "Latvijas Kuģniecības" koncerna vadībai vajadzēja pārskatīt esošo metodoloģiju flotes vērtības noteikšanai," teikts vadības ziņojumā, piebilstot, ka 2016.gadā ir piemērota patiesā jeb tirgus vērtība, un tiek sagaidīts, ka šāda vērtēšanas metode tiks pielietota arī 2017.gadā. Koncerna flotes tirgus vērtība 2016.gada 31.decembrī bija 266,5 miljoni ASV dolāru (2015.gada 31.decembrī - 364,75 miljoni ASV dolāru).

"2017.gadā viens no galvenajiem mērķiem ir koncentrēties uz pietiekamiem ieņēmumiem, lai nodrošināšanu koncerna operatīvās un kapitālieguldījumu izmaksu segšanu, nesamazinot koncerna rīcībā esošos naudas līdzekļus," teikts vadības ziņojumā.

"Latvijas Kuģniecības" koncerns 2015.gadā strādāja ar 83,492 miljonu eiro apgrozījumu un cieta 5,8 miljonu eiro zaudējumus.

Kompānija veic kravu pārvadājumus visās pasaules jūrās un okeānos, apmāca un komplektē starptautiskajām konvencijām atbilstošas apkalpes, kā arī piedāvā kuģu tehnisko menedžmentu saviem un citu kuģniecību kuģiem. ''Latvijas Kuģniecības'' akcijas tiek kotētas "Nasdaq Rīga" oficiālajā sarakstā.